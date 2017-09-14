14 сентября 2017 г., 17:51

У жителя Южно-Сахалинска украли продуктовый киоск

Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В ходе выяснения всех обстоятельств сотрудники уголовного розыска вышли на предполагаемого подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель областного центра.

Установлено, что подозреваемому приглянулась данная торговая точка. Поинтересовавшись у граждан, регулярно обитавших на данном рынке, есть ли хозяин у киоска, он получил отрицательный ответ. Тогда молодой человек заказал кран-балку, которая погрузила сооружение и отвезла на участок злоумышленника, где он планировал использовать постройку для личных целей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый дал признательные показания. У него взято обязательство о явке. Похищенное имущество изъято.