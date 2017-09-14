14 сентября 2017 г., 17:57

Житель Долинска больше трех лет насиловал падчерицу

Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, с 2014 года подозреваемый совершал в отношении своей падчерицы 2004 года рождения действия сексуального характера.

Злоумышленник задержан. В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.