14 сентября 2017 г., 18:00

Прокурор области и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов провели прием граждан

Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

На прием обратились работники как коммерческих организаций, так и бюджетной сферы.

Заявители сообщили о нарушении их трудовых прав в связи с выполнением сверхурочных работ, исполнением обязанностей по вакантной ставке, привлечением к работе в выходные и праздничные дни без соответствующей оплаты. Работники одной из компаний также сообщили о том, что специальная оценка условий труда на предприятии производится с нарушением требований трудового законодательства, графики отпусков не составляются, время простоя не оплачивается.

В ходе приема всем обратившимся даны разъяснения федерального законодательства, по поступившим письменным заявлениям прокуратурой области во взаимодействии с областным союзом организаций профсоюзов организовано проведение проверок с привлечением контролирующих органов и, при необходимости, с участием заявителей.

По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Рассмотрение всех поступивших по результатам приема обращений находится на контроле прокуратуры области.