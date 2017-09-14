В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано

Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Согласно выписке из журнала регистрации трупов Сахалинского областного центра судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мужчины явилась механическая асфиксия от закрытия рта и носа твердым предметом.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 42-летний мужчина без определенного места жительства. По ходатайству следствия в отношении него Южно-Сахалинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, подозреваемый проживал у потерпевшего в доме в течение недели. 9 сентября 2017 года мужчины употребляли спиртные напитки. Проходившие мимо дома потерпевшего соседи увидели, что подозреваемый сидит на теле потерпевшего, вдавливая руками и коленями тело пенсионера в землю, при этом крича, что всё заминировано. Они поспешили на помощь к потерпевшему, оттащили от него подозреваемого, после чего вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на получение и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.