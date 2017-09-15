15 сентября 2017 г., 09:56

У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени

«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.

Акция продлится до 30 сентября.

Для участия в акции необходимо погасить имеющуюся задолженность любым удобным способом, заполнить бланк заявления, приложить квитанцию об оплате и обратиться в отдел по работе с населением «Сахалинской Коммунальной Компании» с указанными выше документами.

Исключение составляют потребители, в отношении которых направлены в суд иски о принудительном взыскании задолженности либо возбуждено исполнительное производство.

На сегодняшний день такой возможностью уже воспользовались 86 южносахалинцев. Сумма списанной пени превышает 900 тысяч рублей.

«Сахалинская Коммунальная Компания» подчеркивает важность своевременной оплаты коммунальных услуг жильцами домов. Именно это позволяет компании уверенно готовиться к отопительному периоду, модернизировать систему теплоснабжения областного центра и повышать качество услуг, создавая наилучшие условия для комфортного проживания.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 50-04-99, 45-43-86, 45-43-49.