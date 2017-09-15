У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени

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Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
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«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
Акция продлится до 30 сентября.
Для участия в акции необходимо погасить имеющуюся задолженность любым удобным способом, заполнить бланк заявления, приложить квитанцию об оплате и обратиться в отдел по работе с населением «Сахалинской Коммунальной Компании» с указанными выше документами.
Исключение составляют потребители, в отношении которых направлены в суд иски о принудительном взыскании задолженности либо возбуждено исполнительное производство.
На сегодняшний день такой возможностью уже воспользовались 86 южносахалинцев. Сумма списанной пени превышает 900 тысяч рублей.
«Сахалинская Коммунальная Компания» подчеркивает важность своевременной оплаты коммунальных услуг жильцами домов. Именно это позволяет компании уверенно готовиться к отопительному периоду, модернизировать систему теплоснабжения областного центра и повышать качество услуг, создавая наилучшие условия для комфортного проживания.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 50-04-99, 45-43-86, 45-43-49.
Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
Работа кипит, ждем окончания. Интересно только, почему не ...
Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...
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