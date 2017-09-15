15 сентября 2017 г., 10:02

На Сахалине стали меньше красть, но больше убивать

За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).

На территории области отмечено снижение регистрации преступлений средней (-12,9%) и небольшой (-2,2%) тяжести, а также тяжких (-2,2%) преступлений. При этом чаще стали совершаться особо тяжкие (+8,7%) преступления. Возросло количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (116; 9,4%), в том числе повлекших смертельный исход для потерпевшего (28; 16,7%), а также убийств (51; 4,1%).

На 19,2% (764) возросло количество противоправных деяний, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств. 393 преступления (+31%) связано со сбытом наркотических средств.

Лидирующие позиции в сфере преступности (4102; 52,9%) занимают посягательства на собственность. Так, сократилось число краж (2628; -14,9%), в том числе с проникновением (643; -8,4%), мошеннические действия (779; -6,9%), грабежи (145; -20,8%), разбои (16; -11,1%), хищение автотранспортных средств (59; -22,4%). Наряду с этим, возросло количество совершенных угонов (165; -4,6%).

Регистрация правонарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств сократилась на 10% (63 против 70). При этом, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения 464 водителя привлечены к уголовной ответственности (ст. 264.1 УК РФ).

Почти треть зарегистрированных преступлений на территории области (2 686; -3,7%) совершена в общественных местах, из их числа 1 847 преступлений совершено на улицах, площадях, в парках и скверах. Больше половины уличных преступлений совершено в областном центре (1 017 из 1 847).

Профилактическими мерами правоохранительных органов удалось добиться снижения количества правонарушений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (2 074; -8,8%) и ранее судимыми 1 062; -3,7%), а также лицами в состоянии алкогольного опьянения (1 361; -11,2%).

Также снизилось число противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (175; -14,6%).

Самостоятельно с характеристиками преступности в островном регионе и в Российской Федерации в целом можно ознакомиться на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации - crimestat.ru, развитие которого проводится в рамках исполнения возложенных на органы прокуратуры функций по ведению государственного единого статистического учета преступлений и иных статистических данных.