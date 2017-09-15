Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами

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Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
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В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
Из них 97 % заявлений сахалинцы подали лично, обратившись в ПФР, еще 2,5 % граждан направили заявления через сайт ПФР и менее 1 % сахалинцев вышли на пенсию без предоставления документов в ПФР - за них это сделали их работодатели.
Ежегодно в Сахалинской области назначается более 6 тысяч страховых пенсий по старости. Для того, чтобы процесс подачи документов сделать для граждан наиболее удобным, Пенсионный фонд России осуществляет эту работу несколькими способами.
Во-первых, гражданин может лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Во-вторых, заявление на назначение пенсии можно подать в электронном виде в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). И третьим вариантом является назначение пенсии через работодателя.
За восемь месяцев нынешнего года 133 сахалинца вышли на пенсию по информации, представленной в ПФР работодателями. Преимущество такого способа в том, что пенсия гражданину назначается в положенный срок без отрыва от трудовой деятельности. Визиты гражданина в ПФР исключены. Все данные о будущем пенсионере направляются работодателем в Пенсионный фонд и обратно по защищенным каналам связи.
Для взаимодействия с фондом в таком формате заключены дополнительные соглашения об электронном информационном взаимодействии. В Сахалинской области уже более 9 тысяч работодателей стали участниками таких соглашений.
Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
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Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...
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