Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами

В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

Из них 97 % заявлений сахалинцы подали лично, обратившись в ПФР, еще 2,5 % граждан направили заявления через сайт ПФР и менее 1 % сахалинцев вышли на пенсию без предоставления документов в ПФР - за них это сделали их работодатели.

Ежегодно в Сахалинской области назначается более 6 тысяч страховых пенсий по старости. Для того, чтобы процесс подачи документов сделать для граждан наиболее удобным, Пенсионный фонд России осуществляет эту работу несколькими способами.

Во-первых, гражданин может лично обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Во-вторых, заявление на назначение пенсии можно подать в электронном виде в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). И третьим вариантом является назначение пенсии через работодателя.

За восемь месяцев нынешнего года 133 сахалинца вышли на пенсию по информации, представленной в ПФР работодателями. Преимущество такого способа в том, что пенсия гражданину назначается в положенный срок без отрыва от трудовой деятельности. Визиты гражданина в ПФР исключены. Все данные о будущем пенсионере направляются работодателем в Пенсионный фонд и обратно по защищенным каналам связи.

Для взаимодействия с фондом в таком формате заключены дополнительные соглашения об электронном информационном взаимодействии. В Сахалинской области уже более 9 тысяч работодателей стали участниками таких соглашений.