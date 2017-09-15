Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра

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Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
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17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
Уникальное событие ожидает жителей Южно-Сахалинска, Корсакова и Невельска.
17 сентября в 18:00 в Корсакове на сцене КДЦ «Океан» выступит Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
18 сентября в 19:00 в Южно‐Сахалинске на сцене Чехов‐центра состоится концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Вадима Эйленкрига и группы «Eilenkrig Crew», «Ken Ota Quartet» (Япония).
19 сентября в Невельске в РДК им. Г.И. Невельского выступит трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана, «Kazumi Watanabe Band» (Япония) и секстета Ильи Морозова и Виктории Кауновой.
Первый международный российско‐японский фестиваль «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» представляет продюсерский центр Игоря Бутмана Igor Butman Music Group при поддержке губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и правительства Сахалинской области.
- Это первое подобное мероприятие в истории двух стран и первая встреча представителей джазовых культур на одной сцене. Проведение совместного российско‐японского фестиваля джаза в России и Японии, безусловно, послужит укреплению доверия и взаимопонимания между политиками, государственными и общественными деятелями, бизнесменами, сформирует благоприятную атмосферу для решения сложных межгосударственных вопросов, а также расширит горизонты взаимного культурно‐гуманитарного сотрудничества и дружеских добрососедских связей между народами России и Японии. В дальнейшем «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» будет трансформирован в масштабный фестиваль российско‐японского искусства, который будет проходить как на территории России, так и на территории Японии, - сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.
Идея проведения фестиваля принадлежит сенаторуот Сахалинской области Дмитрию Мезенцеву и Народному артисту России, выдающемуся саксофонисту современности Игорю Бутману, который стал художественным руководителем фестиваля.
В фестивале примут участие звёзды джазового искусства обоих стран. Хэдлайнером «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» станут маэстро Игорь Бутман и его всемирно известный Московский Джазовый Оркестр.
Знаменитый джазовый трубач Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew откроют второй день фестиваля. Вадим - один из самых востребованных и узнаваемых музыкантов. Он обладает собственным, экстраординарным стилем, а его игра наполнена глубоким и неповторимым звуком. В течении 10 лет трубач был солистом легендарного Московского Джазового Оркестра Игоря Бутмана, сотрудничал с Даниилом Крамером, солировал на лучших мировых сценах: Карнеги-Холл, Линкольн-центр, Чикагская и Бостонская филармонии. Обладая исключительной харизмой, Вадим Эйлинкриг периодически выступает в амплуа ведущих на таких ярких проектах, как «Большой Джаз» по телеканалу Культура и «Танцы со звездами» по России.
18 ноября также ознаменуется выступлением квартета японского саксофониста Кена Ота. На его счету более 30 дисков и сотрудничество с престижным лейблом Universal Music. Кен с успехом выступает в проектах совместно с современными мэтрами японского джаза. В 2006 году был участником Японско‐Австралийского джазового оркестра в составе которой триумфально гастролировал в обеих странах, выступая на таких знаменитых площадках как Сиднейский Оперный Театр и получая самые высокие оценки критиков и безоговорочную любовь публики.
Настоящей жемчужиной третьего фестивального дня будет выступление Трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана. Олег не только уникальный пианист и виртуозный джазовый импровизатор, он также выступает в качестве вокалиста, композитора и аранжировщика. За его плечами сотрудничество с яркими классическими и джазовыми звездами от Монсеррат Кабалье до Уинтона Марлиса, концерты на лучших сценах мира и победы на престижных музыкальных конкурсах.
19 сентября Японию на фестивале представит один из самых выдающихся джазменов страны восходящего солнца - гитарист Кадзуми Ватанабэ и его группа. Игре на инструменте он обучался в знаменитой музыкальной школе «Ямаха» в Токио, а уже в возрасте 18 лет Кадзуми выпустил свой первый альбом. В 1979 г. Кадзуми собрал свою первую группу «Kylyn», а спустя четыре года основал популярный в Японии коллекти «Mobo band». Ватанабэ выступал со многими выдающими музыкантами: Стивом Гэддом, Тони Левином, Джеффом Берлином, Биллом Бруфордом, Уэйном Шортером, Маркусом Миллером, Ришаром Бона и Питером Эрскином. Главный джазовый журнал Японии «Swing Journal» 24 года подряд признавал его лучшим джазменом страны.
Завершится фестиваль сетом секстета Ильи Морозова и Виктории Кауновой. Эта группа - яркий проект, в состав которого входят молодые, но уже заявившие о себе на мировой джазовой сцене музыканты. Виктория - блистательная вокалистка, соединяющая в своем творчестве лучшие традиции вокального джазового исполнительства. А Илья - один из молодых, но уже признанных российских саксофонистов, в настоящий момент он является солистом Московского джазового оркестра. Фирменная «фишка» секстета - это исполнение авторских джазовых песен на русском языке.
Первый джазовый фестиваль на Сахалине - уникальное событие в мире музыки, сопровождаемое благоприятной дружеской атмосферой, способное расширить горизонты культурного обмена и дружеских взаимоотношений между народами России и Японии.
На фестивальные концерты приглашаются все сахалинцы и гости островного региона.
Билеты можно приобрести в кассе Сахалинской филармонии, тел. (4242) 30-41-04. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»), время работы с 10:00 до 19:00 (без выходных), а также в кассе Чехов-центра тел. (4242) 42-52-62, 30-62-42.
Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.
В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».
20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.
Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.
Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.
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