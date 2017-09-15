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10:46   Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия 
                 Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.

10:35   «Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча» 
                 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

10:26   Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра 
                 17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

10:04   Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами 
                 В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

10:02   На Сахалине стали меньше красть, но больше убивать
                 За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).

09:56   У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени
                 «Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.

14 сентября
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Прокурор области и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов провели прием граждан
                 Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Житель Долинска больше трех лет насиловал падчерицу
                 Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

У жителя Южно-Сахалинска украли продуктовый киоск
                 Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В Тымовске пройдет первый открытый кубок по силовому экстриму 
                 В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.

На Сахалине осужденный пропагандировал в колонии радикальный ислам 
                 Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сахалинцы и курильчане получают максимальное количество товаров и услуг
                 Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».

ФСБ провела учение в Ногликах
                 14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.

17 сентября у Троицкого пройдут соревнования по адаптивному конному спорту
                 В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».

Сахалинцев приглашают поддержать участников финала спартакиады инвалидов 
                 20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Сахалинские боксеры впервые сойдутся в бою с представителями сборной Хоккайдо
                 Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

В Корсакове выбирают лучший двор 
                 Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

На Сахалине получатели дальневосточного гектара могут воспользоваться льготной ипотекой на строительство домов 
                 Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.

Проект «#яживунаостровах» добрался до северных городов Сахалина 
                 Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.

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15 сентября 2017 г., 10:26

Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра

17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

Уникальное событие ожидает жителей Южно-Сахалинска, Корсакова и Невельска.

17 сентября в 18:00 в Корсакове на сцене КДЦ «Океан» выступит Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

18 сентября в 19:00 в Южно‐Сахалинске на сцене Чехов‐центра состоится концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Вадима Эйленкрига и группы «Eilenkrig Crew», «Ken Ota Quartet» (Япония).

19 сентября в Невельске в РДК им. Г.И. Невельского выступит трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана, «Kazumi Watanabe Band» (Япония) и секстета Ильи Морозова и Виктории Кауновой.

Первый международный российско‐японский фестиваль «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» представляет продюсерский центр Игоря Бутмана Igor Butman Music Group при поддержке губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и правительства Сахалинской области.

- Это первое подобное мероприятие в истории двух стран и первая встреча представителей джазовых культур на одной сцене. Проведение совместного российско‐японского фестиваля джаза в России и Японии, безусловно, послужит укреплению доверия и взаимопонимания между политиками, государственными и общественными деятелями, бизнесменами, сформирует благоприятную атмосферу для решения сложных межгосударственных вопросов, а также расширит горизонты взаимного культурно‐гуманитарного сотрудничества и дружеских добрососедских связей между народами России и Японии. В дальнейшем «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» будет трансформирован в масштабный фестиваль российско‐японского искусства, который будет проходить как на территории России, так и на территории Японии, - сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

Идея проведения фестиваля принадлежит сенаторуот Сахалинской области Дмитрию Мезенцеву и Народному артисту России, выдающемуся саксофонисту современности Игорю Бутману, который стал художественным руководителем фестиваля.

В фестивале примут участие звёзды джазового искусства обоих стран. Хэдлайнером «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» станут маэстро Игорь Бутман и его всемирно известный Московский Джазовый Оркестр.

Знаменитый джазовый трубач Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew откроют второй день фестиваля. Вадим - один из самых востребованных и узнаваемых музыкантов. Он обладает собственным, экстраординарным стилем, а его игра наполнена глубоким и неповторимым звуком. В течении 10 лет трубач был солистом легендарного Московского Джазового Оркестра Игоря Бутмана, сотрудничал с Даниилом Крамером, солировал на лучших мировых сценах: Карнеги-Холл, Линкольн-центр, Чикагская и Бостонская филармонии. Обладая исключительной харизмой, Вадим Эйлинкриг периодически выступает в амплуа ведущих на таких ярких проектах, как «Большой Джаз» по телеканалу Культура и «Танцы со звездами» по России.

18 ноября также ознаменуется выступлением квартета японского саксофониста Кена Ота. На его счету более 30 дисков и сотрудничество с престижным лейблом Universal Music. Кен с успехом выступает в проектах совместно с современными мэтрами японского джаза. В 2006 году был участником Японско‐Австралийского джазового оркестра в составе которой триумфально гастролировал в обеих странах, выступая на таких знаменитых площадках как Сиднейский Оперный Театр и получая самые высокие оценки критиков и безоговорочную любовь публики.

Настоящей жемчужиной третьего фестивального дня будет выступление Трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана. Олег не только уникальный пианист и виртуозный джазовый импровизатор, он также выступает в качестве вокалиста, композитора и аранжировщика. За его плечами сотрудничество с яркими классическими и джазовыми звездами от Монсеррат Кабалье до Уинтона Марлиса, концерты на лучших сценах мира и победы на престижных музыкальных конкурсах.

19 сентября Японию на фестивале представит один из самых выдающихся джазменов страны восходящего солнца - гитарист Кадзуми Ватанабэ и его группа. Игре на инструменте он обучался в знаменитой музыкальной школе «Ямаха» в Токио, а уже в возрасте 18 лет Кадзуми выпустил свой первый альбом. В 1979 г. Кадзуми собрал свою первую группу «Kylyn», а спустя четыре года основал популярный в Японии коллекти «Mobo band». Ватанабэ выступал со многими выдающими музыкантами: Стивом Гэддом, Тони Левином, Джеффом Берлином, Биллом Бруфордом, Уэйном Шортером, Маркусом Миллером, Ришаром Бона и Питером Эрскином. Главный джазовый журнал Японии «Swing Journal» 24 года подряд признавал его лучшим джазменом страны.

Завершится фестиваль сетом секстета Ильи Морозова и Виктории Кауновой. Эта группа -  яркий проект, в состав которого входят молодые, но уже заявившие о себе на мировой джазовой сцене музыканты. Виктория - блистательная вокалистка, соединяющая в своем творчестве лучшие традиции вокального джазового исполнительства. А Илья - один из молодых, но уже признанных российских саксофонистов, в настоящий момент он является солистом Московского джазового оркестра. Фирменная «фишка» секстета - это исполнение авторских джазовых песен на русском языке.

Первый джазовый фестиваль на Сахалине - уникальное событие в мире музыки, сопровождаемое благоприятной дружеской атмосферой, способное расширить горизонты культурного обмена и дружеских взаимоотношений между народами России и Японии.

На фестивальные концерты приглашаются все сахалинцы и гости островного региона.

Билеты можно приобрести в кассе Сахалинской филармонии, тел. (4242) 30-41-04. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»), время работы с 10:00 до 19:00 (без выходных), а также в кассе Чехов-центра тел. (4242) 42-52-62, 30-62-42.

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Автор: Острова


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10:46   Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия 
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10:26   Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра 
                 17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

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Прокурор области и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов провели прием граждан
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                 Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

У жителя Южно-Сахалинска украли продуктовый киоск
                 Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

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                 Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».

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                 В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».

Сахалинцев приглашают поддержать участников финала спартакиады инвалидов 
                 20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Сахалинские боксеры впервые сойдутся в бою с представителями сборной Хоккайдо
                 Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

В Корсакове выбирают лучший двор 
                 Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

На Сахалине получатели дальневосточного гектара могут воспользоваться льготной ипотекой на строительство домов 
                 Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.

Проект «#яживунаостровах» добрался до северных городов Сахалина 
                 Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.

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