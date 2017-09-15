Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра

17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

Уникальное событие ожидает жителей Южно-Сахалинска, Корсакова и Невельска.

17 сентября в 18:00 в Корсакове на сцене КДЦ «Океан» выступит Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

18 сентября в 19:00 в Южно‐Сахалинске на сцене Чехов‐центра состоится концерт Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра, Вадима Эйленкрига и группы «Eilenkrig Crew», «Ken Ota Quartet» (Япония).

19 сентября в Невельске в РДК им. Г.И. Невельского выступит трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана, «Kazumi Watanabe Band» (Япония) и секстета Ильи Морозова и Виктории Кауновой.

Первый международный российско‐японский фестиваль «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» представляет продюсерский центр Игоря Бутмана Igor Butman Music Group при поддержке губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и правительства Сахалинской области.

- Это первое подобное мероприятие в истории двух стран и первая встреча представителей джазовых культур на одной сцене. Проведение совместного российско‐японского фестиваля джаза в России и Японии, безусловно, послужит укреплению доверия и взаимопонимания между политиками, государственными и общественными деятелями, бизнесменами, сформирует благоприятную атмосферу для решения сложных межгосударственных вопросов, а также расширит горизонты взаимного культурно‐гуманитарного сотрудничества и дружеских добрососедских связей между народами России и Японии. В дальнейшем «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» будет трансформирован в масштабный фестиваль российско‐японского искусства, который будет проходить как на территории России, так и на территории Японии, - сообщили в министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области.

Идея проведения фестиваля принадлежит сенаторуот Сахалинской области Дмитрию Мезенцеву и Народному артисту России, выдающемуся саксофонисту современности Игорю Бутману, который стал художественным руководителем фестиваля.

В фестивале примут участие звёзды джазового искусства обоих стран. Хэдлайнером «Сахалин‐Хоккайдо Джаз» станут маэстро Игорь Бутман и его всемирно известный Московский Джазовый Оркестр.

Знаменитый джазовый трубач Вадим Эйленкриг и группа Eilenkrig Crew откроют второй день фестиваля. Вадим - один из самых востребованных и узнаваемых музыкантов. Он обладает собственным, экстраординарным стилем, а его игра наполнена глубоким и неповторимым звуком. В течении 10 лет трубач был солистом легендарного Московского Джазового Оркестра Игоря Бутмана, сотрудничал с Даниилом Крамером, солировал на лучших мировых сценах: Карнеги-Холл, Линкольн-центр, Чикагская и Бостонская филармонии. Обладая исключительной харизмой, Вадим Эйлинкриг периодически выступает в амплуа ведущих на таких ярких проектах, как «Большой Джаз» по телеканалу Культура и «Танцы со звездами» по России.

18 ноября также ознаменуется выступлением квартета японского саксофониста Кена Ота. На его счету более 30 дисков и сотрудничество с престижным лейблом Universal Music. Кен с успехом выступает в проектах совместно с современными мэтрами японского джаза. В 2006 году был участником Японско‐Австралийского джазового оркестра в составе которой триумфально гастролировал в обеих странах, выступая на таких знаменитых площадках как Сиднейский Оперный Театр и получая самые высокие оценки критиков и безоговорочную любовь публики.

Настоящей жемчужиной третьего фестивального дня будет выступление Трио Олега Аккуратова при участии Игоря Бутмана. Олег не только уникальный пианист и виртуозный джазовый импровизатор, он также выступает в качестве вокалиста, композитора и аранжировщика. За его плечами сотрудничество с яркими классическими и джазовыми звездами от Монсеррат Кабалье до Уинтона Марлиса, концерты на лучших сценах мира и победы на престижных музыкальных конкурсах.

19 сентября Японию на фестивале представит один из самых выдающихся джазменов страны восходящего солнца - гитарист Кадзуми Ватанабэ и его группа. Игре на инструменте он обучался в знаменитой музыкальной школе «Ямаха» в Токио, а уже в возрасте 18 лет Кадзуми выпустил свой первый альбом. В 1979 г. Кадзуми собрал свою первую группу «Kylyn», а спустя четыре года основал популярный в Японии коллекти «Mobo band». Ватанабэ выступал со многими выдающими музыкантами: Стивом Гэддом, Тони Левином, Джеффом Берлином, Биллом Бруфордом, Уэйном Шортером, Маркусом Миллером, Ришаром Бона и Питером Эрскином. Главный джазовый журнал Японии «Swing Journal» 24 года подряд признавал его лучшим джазменом страны.

Завершится фестиваль сетом секстета Ильи Морозова и Виктории Кауновой. Эта группа - яркий проект, в состав которого входят молодые, но уже заявившие о себе на мировой джазовой сцене музыканты. Виктория - блистательная вокалистка, соединяющая в своем творчестве лучшие традиции вокального джазового исполнительства. А Илья - один из молодых, но уже признанных российских саксофонистов, в настоящий момент он является солистом Московского джазового оркестра. Фирменная «фишка» секстета - это исполнение авторских джазовых песен на русском языке.

Первый джазовый фестиваль на Сахалине - уникальное событие в мире музыки, сопровождаемое благоприятной дружеской атмосферой, способное расширить горизонты культурного обмена и дружеских взаимоотношений между народами России и Японии.

На фестивальные концерты приглашаются все сахалинцы и гости островного региона.

Билеты можно приобрести в кассе Сахалинской филармонии, тел. (4242) 30-41-04. Адрес: ул. Ленина, 182 А, ТЦ «Большая мода» (бывший «Лунный свет»), время работы с 10:00 до 19:00 (без выходных), а также в кассе Чехов-центра тел. (4242) 42-52-62, 30-62-42.