«Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча»

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

Командам осталось сыграть два полуфинала и финал. «Сахалинец» уже переписал историю, когда вышел из группы «М» в следующий раунд турнира. После этого каждый шаг, сделанный в плей-офф, считался историческим. 14 сентября островные футболисты сделали сразу два шага вперед.

В 1/8 финала островитянам противостояла команда «Вайнах» из Аргуна (Чеченская Республика). В этом матче сахалинской команде, как и в 1/16 финала, удалось отлично сыграть в обороне. Защитники качественно выполняли свою работу и не дали соперникам шансов забить гол.

Нападающим «Сахалинца» удавалось раз за разом проходить редуты обороны соперника, но реализовать опасные моменты, к сожалению, у них не получилось. Матч завершился нулевой ничьей, поэтому команды ждала серия пенальти. Наши ребята не сплоховали и уверенно победили в серии со счетом 2:0 благодаря голам Егора Ведерникова и Дениса Богомолова. «Сахалинец» вышел в 1/4 финала соревнований, где его ждал «Кристалл ДЮСШ» из Бердска (Новосибирская область).

С первых минут сахалинская команда, проведя несколько мощных атак, показала, что на этот раз никакой серии пенальти не будет. Соперник пытался комбинировать, играть в пас, но получалось это у сибирских футболистов только на своей половине поля.

В начале второй половины матча случился ключевой момент игры. Недалеко от штрафной площади новосибирской команды в верховой борьбе Богдану Данилину удалось выиграть мяч и скинуть его под удар Денису Богомолову. Денис мощно пробил в нижний угол ворот и мяч затрепыхался в сетке - 1:0.

В концовке встречи «Кристалл ДЮСШ» пытался устроить навал, но сравнять счет не смог. Победа вывела «Сахалинец» в полуфинал Всероссийских соревнований.

- В четвертьфинале мы забили гол, имели моменты еще, но не реализовали. Поэтому за пять минут до конца игры решили играть на удержание счета, что вообще-то не свойственно философии нашей команды. Мы перестроились и смогли добыть путевку в полуфинал. Мальчишки творят историю. Приятно то, что они это понимают, - подвел итог четвертьфинала тренер «Сахалинца» Станислав Ким.

В 1/2 финала сахалинские футболисты сыграют с командой из Петрозаводска.