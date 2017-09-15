ПолитикаЗаконОбществоПроисшествияЗдоровьеКультураЭкономикаОбразованиеСпортТуризм 18+
pix
 
Новости
10:46   Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия 
                 Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.

10:35   «Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча» 
                 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

10:26   Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра 
                 17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

10:04   Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами 
                 В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

10:02   На Сахалине стали меньше красть, но больше убивать
                 За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).

09:56   У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени
                 «Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.

14 сентября
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Прокурор области и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов провели прием граждан
                 Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Житель Долинска больше трех лет насиловал падчерицу
                 Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

У жителя Южно-Сахалинска украли продуктовый киоск
                 Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В Тымовске пройдет первый открытый кубок по силовому экстриму 
                 В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.

На Сахалине осужденный пропагандировал в колонии радикальный ислам 
                 Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сахалинцы и курильчане получают максимальное количество товаров и услуг
                 Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».

ФСБ провела учение в Ногликах
                 14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.

17 сентября у Троицкого пройдут соревнования по адаптивному конному спорту
                 В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».

Сахалинцев приглашают поддержать участников финала спартакиады инвалидов 
                 20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Сахалинские боксеры впервые сойдутся в бою с представителями сборной Хоккайдо
                 Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

В Корсакове выбирают лучший двор 
                 Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

На Сахалине получатели дальневосточного гектара могут воспользоваться льготной ипотекой на строительство домов 
                 Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.

Проект «#яживунаостровах» добрался до северных городов Сахалина 
                 Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 


Архив новостей
пн вт ср чт пт сб вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

15 сентября 2017 г., 10:35

«Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча»

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

Командам осталось сыграть два полуфинала и финал. «Сахалинец» уже переписал историю, когда вышел из группы «М» в следующий раунд турнира. После этого каждый шаг, сделанный в плей-офф, считался историческим. 14 сентября островные футболисты сделали сразу два шага вперед.

В 1/8 финала островитянам противостояла команда «Вайнах» из Аргуна (Чеченская Республика). В этом матче сахалинской команде, как и в 1/16 финала, удалось отлично сыграть в обороне. Защитники качественно выполняли свою работу и не дали соперникам шансов забить гол.

Нападающим «Сахалинца» удавалось раз за разом проходить редуты обороны соперника, но реализовать опасные моменты, к сожалению, у них не получилось. Матч завершился нулевой ничьей, поэтому команды ждала серия пенальти. Наши ребята не сплоховали и уверенно победили в серии со счетом 2:0 благодаря голам Егора Ведерникова и Дениса Богомолова. «Сахалинец» вышел в 1/4 финала соревнований, где его ждал «Кристалл ДЮСШ» из Бердска (Новосибирская область).

С первых минут сахалинская команда, проведя несколько мощных атак, показала, что на этот раз никакой серии пенальти не будет. Соперник пытался комбинировать, играть в пас, но получалось это у сибирских футболистов только на своей половине поля.

В начале второй половины матча случился ключевой момент игры. Недалеко от штрафной площади новосибирской команды в верховой борьбе Богдану Данилину удалось выиграть мяч и скинуть его под удар Денису Богомолову. Денис мощно пробил в нижний угол ворот и мяч затрепыхался в сетке - 1:0.

В концовке встречи «Кристалл ДЮСШ» пытался устроить навал, но сравнять счет не смог. Победа вывела «Сахалинец» в полуфинал Всероссийских соревнований.

- В четвертьфинале мы забили гол, имели моменты еще, но не реализовали. Поэтому за пять минут до конца игры решили играть на удержание счета, что вообще-то не свойственно философии нашей команды. Мы перестроились и смогли добыть путевку в полуфинал. Мальчишки творят историю. Приятно то, что они это понимают, - подвел итог четвертьфинала тренер «Сахалинца» Станислав Ким.

В 1/2 финала сахалинские футболисты сыграют с командой из Петрозаводска.

Просмотров: 32
Автор: Острова


версия для печати
 
Комментарий

Анонимно
Логин
(Зарегистрироваться)
Пароль

10:46   Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия 
                 Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.

10:35   «Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча» 
                 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

10:26   Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра 
                 17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

10:04   Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами 
                 В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

10:02   На Сахалине стали меньше красть, но больше убивать
                 За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).

09:56   У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени
                 «Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.

14 сентября
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Прокурор области и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов провели прием граждан
                 Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Житель Долинска больше трех лет насиловал падчерицу
                 Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

У жителя Южно-Сахалинска украли продуктовый киоск
                 Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В Тымовске пройдет первый открытый кубок по силовому экстриму 
                 В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.

На Сахалине осужденный пропагандировал в колонии радикальный ислам 
                 Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сахалинцы и курильчане получают максимальное количество товаров и услуг
                 Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».

ФСБ провела учение в Ногликах
                 14 сентября в городском округе «Ногликский» оперативный штаб в Сахалинской области провел командно-штабное учение на объекте топливно-энергетического комплекса ¬– добычная береговая площадка установки комплексной подготовки газа Киринского газо-конденсатного месторождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении ФСБ.

17 сентября у Троицкого пройдут соревнования по адаптивному конному спорту
                 В воскресенье, 17 сентября, на ипподроме около села Троицкое в рамках проекта «Лошадь – доктор, лошадь – друг» клуба «Золотой Мустанг» пройдут соревнования по адаптивному конному спорту среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».

Сахалинцев приглашают поддержать участников финала спартакиады инвалидов 
                 20 и 21 сентября в Южно-Сахалинске состоится региональный этап XII спартакиады инвалидов Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта и молодежной политики.

Сахалинские боксеры впервые сойдутся в бою с представителями сборной Хоккайдо
                 Боксеры из Сахалинской области отправились в Хоккайдо. Островную делегацию возглавляет руководитель региональной федерации Олег Саитов, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

В Корсакове выбирают лучший двор 
                 Корсаковцев призывают активнее участвовать в работе по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению дворовых территорий своих домов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

На Сахалине получатели дальневосточного гектара могут воспользоваться льготной ипотекой на строительство домов 
                 Сахалинское ипотечное агентство расширило список тех, кто может рассчитывать на льготный займ по поручению главы островного региона Олега Кожемяко. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства. Среди них теперь и обладатели дальневосточного гектара, желающие возвести на своих участках индивидуальное жилье.

Проект «#яживунаостровах» добрался до северных городов Сахалина 
                 Проект «#яживунаостровах» добрался до Ногликов и Охи. Эти города стали самыми северными точками на карте организаторов. До этого большая работа была проведена со школьниками в Аниве, Невельске, Холмске, Поронайске и Курильске, сообщили ТИА «Острова» в музее книги Чехова.

Стр.: [1]  2   3   4   5   6   7   8   9   10   + 
Полезные страницы
16 января Как создать красивый дизайн гостиной: советы специалистов
12 сентября Как быстро арендовать объект коммерческой недвижимости
Аренда подходящей по всем параметрам коммерческой недвижимости - вопрос действительно актуальный. Особенно, если офис или склад нужны срочно. Как же сделать этот процесс максимально быстрым и удобным? Давайте рассмотрим все варианты.
1 сентября Английский для моряка
Необходимость изучения английского касается любого человека, выбравшего морскую профессию. Международной организацией судоходства морской английский признан универсальным для общения между моряками.
26 августа Ортопедические матрасы — гарантия комфортного сна
От того, насколько качественным и полноценным является ночной отдых, зависит весь последующий день. Бизнес, плодотворная работа в офисе, лекции у преподавательской кафедры, семинары — все это не может быть успешным без хорошего и продолжительного сна.
23 августа Поиск работы через Интернет
В статье кратко рассказано о возможностях поиска работы через Интернет с использованием специализированных порталов. В крупном украинском промышленном центре Днепропетровске это позволяет легко находить вакансии и решать вопросы трудоустройства.
Аналитика
2 февраля Детская спортшкола Невельска набирает юных яхтсменов
Для начинающих спортсменов провели экскурсию по будущей базе отделения. Возрождение парусного спорта в портовом городе стало возможно благодаря активистам и меценатам.
16 декабря Первые итоги госпрограммы: на Курилах строятся дороги, фермы и спорткомплексы
И власти, и сами курильчане основательно взялись за родные острова, желая наконец обеспечить проживающим здесь россиянам достойную жизнь.
16 декабря Северо-Курильск смотрит в будущий год: горнолыжная трасса и новый мемориал
В самом малонаселенном районе Сахалинской области – Северо-Курильском городском округе – на следующий год запланировали строительство бассейна, горнолыжной трассы и открытие мемориального комплекса, посвященного боям во время Второй Мировой войны. О том, что удалось сделать за этот год и о планах на будущее в интервью корреспонденту ТИА «Острова», рассказал вице-мэр Северо-Курильска Александр Овсянников.
15 декабря Власти планируют за два-три года полностью решить вопрос с жилплощадью для курильчан
«Квартирный вопрос испортил москвичей», – писал когда-то классик. Впрочем, этот вопрос может испортить кого угодно, особенно если его не пытаться решить.
4 декабря Между Кунаширом и Шикотаном будет летать пассажирский вертолет
Транспортное сообщение между населенными пунктами единственной в России островной области – вопрос, десятилетиями не теряющий актуальности. Десятки островов способны соединить между собой лишь авиалинии и паромные переправы, в дееспособность которых периодически вносит свои корректировки погода.
Новости
Аналитика
Опросы
Полезные страницы
Реклама
О Компании
pix
Афиша
Комментарии
Здравствуйте! Являюсь представителем компании ООО ...

Спасателям спасибо огромное!

Работа кипит, ждем окончания. Интересно только, почему не ...

Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...

Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...

ТИА Острова

Новости Сахалина и Курильских островов

добавить на Яндекс
  Яндекс.Метрика  
 