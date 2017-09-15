Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия

Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.

- Что такое озоновый слой земли и для чего его охранять? Что такое озоновые дыры и можно ли их залатать? На эти и другие вопросы экологического праздника можно получить исчерпывающие ответы. А еще поиграть и проявить себя в вокальном конкурсе. Вместе с вами будет играть и участвовать во всех конкурсах тигренок по имени Тигра, - делятся в зоопарке.

Всем участникам праздника достанутся призы. Самому активному участнику по традиции подарят пригласительный билет в зоопарк.

А 17 сентября в 14 часов пройдет интерактивное мероприятие «Обитатели аквариума».

- Этот праздник посвящается всем любознательным ребятам. Мы приготовили для вас увлекательную программу с играми и эстафетами. Героем праздника будет веселый медведь по имени Ванюша. Вместе с вами он будет ловить рыбу и...Ой, не будем забегать вперед и открывать всех секретов праздника! Лучше приходите сами! Вы также узнаете немало полезной информации о содержании обитателей аквариумов, - завлекают в зоопарке.