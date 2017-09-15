15 сентября 2017 г., 11:17

В Долинском районе столкнулись авто: погиб пассажир

В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск - Оха.

На 31 километре, по предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi L 200, за управлением которого находился водитель, личность которого не установлена.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Nissan Primera, а также пассажир автомобиля Mitsubishi L 200 получили телесные повреждения. Еще один пассажир автомобиля Nissan Primera, личность которого не установлена, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.

За прошедшие сутки 14 сентября 2017 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 1 человек погиб и 3 человека получили телесные повреждения.