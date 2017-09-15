15 сентября 2017 г., 11:44

Холмские работники культуры отчитались о проделанной работе за восемь месяцев

Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

Отчёт о проделанной работе за 8 месяцев текущего года представили на совещании руководители всех подразделений: детской школы искусств, централизованной клубной системы, централизованной библиотечной системы, КДЦ «Россия», парка культуры и отдыха.

Говорили не только о достижениях, которых за обозначенный временной период накопилось у представителей творческих профессий немало. Это и подготовка качественных концертных номеров и участие в городских и областных мероприятиях, реализация грантовых проектов (например, проекта «Мой двор, цветущий и приветливый», над которым работал коллектив центрального дома культуры). Это и вдумчивый подход к организации досуга всех возрастных категорий населения округа, помощь в проведении концертных программ приезжих творческих объединений, таких, как фестиваль «Манящие миры» или выступление артистов из Японии. Также отдельного внимания заслуживают успехи воспитанников детской школы искусств, достойно представляющих округ на областных, всероссийских и даже международных конкурсных площадках.

Особый акцент во время общения был сделан на существующих проблемах. Их пока тоже достаточно - от обеспечения жильём молодых специалистов, приезжающих работать в Холмск, и предоставления нового здания Холмскому городскому архиву, до активизации рекламных кампаний всех творческих мероприятий, проводимых в городе и районе.

Присутствовавший на совещании глава администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Андрей Сухомесов отметил, что сегодня принимаются все предложения по повышению качества работы в сфере культуры и досуга, в том числе, связанные с вопросами предоставления бюджетных средств. Управлению культуры необходимо, опираясь на представления структурных подразделений сферы, подготовить так называемый «портфель заказов», который будет учтён при согласовании бюджета округа на 2018 год.