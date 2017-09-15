15 сентября 2017 г., 11:56

Воровка-соседка залезла к сахалинке через балкон

Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В ходе проверки сотрудники полиции вышли на предполагаемого подозреваемого. Им оказалась местная жительница 2001 года рождения.

Установлено, что девушка проникла в квартиру через соседский балкон. Находясь в комнате, она похитила два сотовых телефона и другое ценное имущество. Похищенным злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.