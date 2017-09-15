Власти помогут Северо-Курильскому району восстановиться после тайфуна

Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Контроль за исполнением поручения возложен на заместителя председателя областного правительства Александра Житкова. Накануне он вернулся из рабочей командировки на острова и после провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось ранее, в начале сентября на остров Парамушир обрушился мощный тайфун «Санву». Обильные осадки здесь сопровождались сильным ветром. В результате удара стихии пострадали объекты электроэнергетики, портовой инфраструктуры. В Северо-Курильск хлынули потоки воды, вышедшей из русел рек. Было смыто 5 мостов, на нескольких участках оказались повреждены дороги. Вода подтопила 18 квартир и подвалы 12 домов, переместила гаражи курильчан.

Ход ремонтно-восстановительных работ в районе сразу же взял на личный контроль губернатор Сахалинской области. По его решению к устранению последствий стихии оперативно приступили 17 бригад, имеющих в своем распоряжении 15 единиц техники. На сегодня, как сообщил глава муниципального образования Александр Серебряков, Северо-Курильск в значительной степени очищен от наносного грунта, ила и мусора. Восстановлена пострадавшая линия электропередачи. В рабочее состояние приведены 29 колодцев водоснабжения и водоотведения, центральная котельная и трубопровод. Отремонтировано около 100 погонных метров дорожного покрытия по улице 60 лет Октября. Удалось вернуть в свои русла реки. Для защиты города от возможных новых наводнений была сооружена искусственная насыпь.

- В активном режиме ведем и просушку квартир. Сегодня планируем удалить лишнюю влагу из последних четырех жилых помещений на улицах 60 лет Октября и Шутова. Далее переместим тепловые пушки в подвалы, из которых уже откачали воду. Полностью их просушить рассчитываем к концу этой недели - началу следующей, - сообщил Александр Серебряков.

Размер ущерба имуществу курильчан сейчас оценивает специальная комиссия. По предварительным данным, наиболее сильно стихия в райцентре повредила четыре квартиры. В двух, к примеру, будут полностью заменены полы.

По словам мэра, жители со следующей недели начнут получать и компенсационные выплаты - от 10 до 100 тысяч рублей в зависимости от характера повреждений имущества.

Предстоит пополнить на местных складах и запасы угля. Часть твердого топлива (какую именно сейчас выясняют специалисты) смыло бурными потоками во время прохождения тайфуна. Уже известно, что это не создаст какой-либо угрозы для прохождения отопительного сезона. Недостающие объемы на остров будут поставлены дополнительно по решению областного министерства жилищно-коммунального хозяйства.

В районе продолжится ремонт поврежденных дорог и мостов, берегоукрепление рек и расчистка их русел, восстановление размытых гидротехнических сооружений. Для более детального изучения ситуации и подготовки аварийно-восстановительных программ в ближайшие дни в район отправятся представители ряда областных министерств и ведомств.