15 сентября 2017 г., 12:08

Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса

Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Минимальная ставка 10,9 % доступна для кредитов на сумму свыше 30 миллионов рублей, снижение составило 0,9 пп. По кредитам на сумму от 4 до 30 миллионов рублей ставки снижены с 12,5 % до 11,9 %. Одновременно банк отменил комиссии за выдачу средств в форме разового кредита и невозобновляемой кредитной линии.

С начала 2017 года ВТБ24 выдал малому бизнесу более 7 тысяч кредитов на общую сумму 60,3 миллиарда рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2016 года.

- В 2017 году мы последовательно снижали ставки по кредитам для малого бизнеса, что обусловлено изменением экономической конъюнктуры. Мы ориентируемся на макроэкономические параметры, в первую очередь, на ключевую ставку ЦБ и стоимость фондирования на рынке. Привлечение финансирования - актуальный вопрос для предпринимателей, это одно из необходимых условий для развития бизнеса. Мы убираем финансовый барьер, открывая возможности для роста, - отметила руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Надия Черкасова.