Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса

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Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.
Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
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Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Минимальная ставка 10,9 % доступна для кредитов на сумму свыше 30 миллионов рублей, снижение составило 0,9 пп. По кредитам на сумму от 4 до 30 миллионов рублей ставки снижены с 12,5 % до 11,9 %. Одновременно банк отменил комиссии за выдачу средств в форме разового кредита и невозобновляемой кредитной линии.
С начала 2017 года ВТБ24 выдал малому бизнесу более 7 тысяч кредитов на общую сумму 60,3 миллиарда рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период 2016 года.
- В 2017 году мы последовательно снижали ставки по кредитам для малого бизнеса, что обусловлено изменением экономической конъюнктуры. Мы ориентируемся на макроэкономические параметры, в первую очередь, на ключевую ставку ЦБ и стоимость фондирования на рынке. Привлечение финансирования - актуальный вопрос для предпринимателей, это одно из необходимых условий для развития бизнеса. Мы убираем финансовый барьер, открывая возможности для роста, - отметила руководитель дирекции малого бизнеса ВТБ Надия Черкасова.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.
Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
Следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-х летнего гражданина РФ, ранее судимого за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 222 УК России. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе ведомства.
Вместе с Сахалинской областью лучшие позиции в стране по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг занимают Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Такие выводы сделали эксперты агентства «РИА Рейтинг».
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