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Новости
14:27   Более ста юных сахалинцев поучаствовали в конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!» 
                 В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.

14:11   Около трех тысяч вопросов поступило к «Разговору с губернатором»
                 Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

12:12   В Южно-Сахалинске мошенник торговал несуществующими запчастями
                 Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

12:08   Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
                 Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

12:02   Власти помогут Северо-Курильскому району восстановиться после тайфуна 
                 Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

11:56   Воровка-соседка залезла к сахалинке через балкон
                 Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

11:44   Холмские работники культуры отчитались о проделанной работе за восемь месяцев
                 Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

11:17   В Долинском районе столкнулись авто: погиб пассажир
                 В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.

11:00   Сергей Неверов призвал однопартийцев в регионах поделиться постами с оппозицией после прошедших выборов
                 Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.

10:46   Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия 
                 Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.

10:35   «Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча» 
                 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

10:26   Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра 
                 17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

10:04   Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами 
                 В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

10:02   На Сахалине стали меньше красть, но больше убивать
                 За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).

09:56   У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени
                 «Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.

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                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Прокурор области и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов провели прием граждан
                 Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Житель Долинска больше трех лет насиловал падчерицу
                 Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

У жителя Южно-Сахалинска украли продуктовый киоск
                 Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

В Тымовске пройдет первый открытый кубок по силовому экстриму 
                 В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.

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15 сентября 2017 г., 14:11

Около трех тысяч вопросов поступило к «Разговору с губернатором»

Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Специальный проект «Разговор с губернатором» в режиме реального времени проходил уже в третий раз. Принимались телефонные звонки, видеообращения, вопросы из социальных сетей, а также прямо из студии. Всего поступило около трех тысяч сообщений.

Перед началом полуторачасового общения с сахалинцами Олег Кожемяко вкратце подвел итоги главного политического события региона - выборов нового состава Сахалинской областной думы.

- Сахалинцы с высокой гражданской позицией сделали свой выбор. И теперь нам важно выстроить работу исполнительной и законодательной властей таким образом, чтобы все обещания, данные жителям в ходе предвыборной кампании, были обязательно выполнены, - сказал губернатор. 

В ходе прямого эфира уделили внимание и результатам предыдущей прямой линии. Тогда к губернатору обратились четыре тысячи островитян по вопросам развития островного здравоохранения, спортивной и культурной отраслей. Уже удалось решить множество значимых для жителей вопросов.

Во время нового разговора с губернатором обозначались и другие волнующие проблемы сахалинцев. Видеобращение из областного центра поступило от родителей ребят, занимающихся хоккеем и фигурным катанием. Горожане интересовались дальнейшей судьбой первого построенного в Южно-Сахалинске ледового комплекса «Арена Сити». Шла речь о его закрытии. Олег Кожемяко поспешил упокоить горожан. Вопрос уже рассмотрен на уровне правительства региона.

-  Ледовая «Арена Сити» продолжит свою работу. Более того, при поддержке островных властей мощности будут увеличены и количество ребят, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, сможет вырасти в разы. Потенциал у спортивного объекта есть. Я уже поручил профильному министерству более детально проработать данный вопрос. Развитие детского спорта в регионе - одно из приоритетных направлений, - сказал губернатор. 

Озвучен на прямой линии и глобальный вопрос о создании транспортного перехода «Сахалин-материк».

- Буквально недавно во Владивостоке прошел очередной Восточный экономический форум. Я внимательно следил за тем, что там происходило. Для нас, сахалинцев, прозвучало важное заявление - правительство страны изучает строительство мостового перехода. Люди в возрасте хорошо помнят эту историю вопроса, ему уже как минимум 17 лет. Он неоднократно обсуждался с депутатским корпусом. Можем ли мы отнестись к озвученным заявлениям как к руководству к действию? Можно уже сейчас подумать всем вместе над созданием международного консорциума, куда вошли бы все заинтересованные стороны -  предложил депутат областной думы Виталий Гомилевский.

-  Российское правительство предметно изучает возможности реализации данного проекта. Идут переговоры с потенциальными инвесторами. Ведутся подсчеты по финансовым затратам. Конечно, этот вопрос не решится мгновенно, но это уже не просто разговоры и обещания. Ведь для всех очевидно, что строительство транспортного перехода Сахалин-материк, а также автомобильно-железнодорожного сообщения между Сахалином и Хоккайдо позволит в полной мере раскрыть экономический потенциал островного региона и всего Дальнего Востока, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Накопилось у сахалинцев и множество вопросов по медицине. 83-летняя Надежда Степановна из Южно-Сахалинска посетовала на нехватку узких специалистов в поликлиниках города, попасть к которым невозможно даже по предварительной записи. Один за другим в студию поступали жалобы на существующие проблемы в стоматологической помощи в Южно-Сахалинске: огромные очереди в регистратуру, отсутствие талонов к зубным врачам на несколько месяцев вперед, несвоевременность зубопротезирования льготной категории граждан. Навести порядок по данным направлениям глава региона потребовал в кротчайшие сроки.

- В настоящее время проходит большая комплексная проверка в областной стоматологической поликлинике. Уже сейчас видны масштабные нарушения.  Итоги проверки будет подведены на следующей неделе, по результатам приняты организационные решения как по поликлинике, так и по стоматологическим отделениям в регионе. Будет полностью перестроена работа стоматологической службы, - дал пояснение министр здравоохранения региона Алексей Пак.

Сахалинцы с ограниченными возможностями здоровья интересовались у главы региона о возможностях лечения и реабилитации такой категории островитян в регионе. Уже к концу этого года в полную силу заработает уникальный для Дальнего Востока центр реабилитации инвалидов в Южно-Сахалинске. Здание оснащено по последнему слову медицины. В данный момент идет набор квалифицированного персонала. В центре созданы все условия для восстановления способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Ежедневно он будет принимать до 200 человек не только из Южно-Сахалинска, но и районов области.  Помощь здесь окажут жителям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, в том числе тем, кто передвигается на колясках, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, в Южно-Сахалинске начинается строительство нового современного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, куда переедет существующий - «Преодоление».

Иная проблема возникла у 67-летней жительницы улицы Поповича областного центра. Женщина посетовала на нехватку скамеек во дворе. Вот уже год, как просьба пенсионерки к управляющей компании остается без ответа.  Помочь вызвались активисты сахалинской «Молодой Гвардии».

По мнению губернатора, формат прямого общения с сахалинцами и курильчанами позволяет глубже понять имеющиеся в регионе проблемы, чтобы оперативнее их решать. Для областных властей - это эффективный канал обратной связи с районами. Все звонки и обращения, поступившие в ходе «прямой линии», будут взяты на контроль.

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Автор: Острова


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                 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

10:26   Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра 
                 17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

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                 В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

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                 За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).

09:56   У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени
                 «Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.

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                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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                 Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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                 В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.

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