15 сентября 2017 г., 14:11

Около трех тысяч вопросов поступило к «Разговору с губернатором»

Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Специальный проект «Разговор с губернатором» в режиме реального времени проходил уже в третий раз. Принимались телефонные звонки, видеообращения, вопросы из социальных сетей, а также прямо из студии. Всего поступило около трех тысяч сообщений.

Перед началом полуторачасового общения с сахалинцами Олег Кожемяко вкратце подвел итоги главного политического события региона - выборов нового состава Сахалинской областной думы.

- Сахалинцы с высокой гражданской позицией сделали свой выбор. И теперь нам важно выстроить работу исполнительной и законодательной властей таким образом, чтобы все обещания, данные жителям в ходе предвыборной кампании, были обязательно выполнены, - сказал губернатор.

В ходе прямого эфира уделили внимание и результатам предыдущей прямой линии. Тогда к губернатору обратились четыре тысячи островитян по вопросам развития островного здравоохранения, спортивной и культурной отраслей. Уже удалось решить множество значимых для жителей вопросов.

Во время нового разговора с губернатором обозначались и другие волнующие проблемы сахалинцев. Видеобращение из областного центра поступило от родителей ребят, занимающихся хоккеем и фигурным катанием. Горожане интересовались дальнейшей судьбой первого построенного в Южно-Сахалинске ледового комплекса «Арена Сити». Шла речь о его закрытии. Олег Кожемяко поспешил упокоить горожан. Вопрос уже рассмотрен на уровне правительства региона.

- Ледовая «Арена Сити» продолжит свою работу. Более того, при поддержке островных властей мощности будут увеличены и количество ребят, занимающихся хоккеем и фигурным катанием, сможет вырасти в разы. Потенциал у спортивного объекта есть. Я уже поручил профильному министерству более детально проработать данный вопрос. Развитие детского спорта в регионе - одно из приоритетных направлений, - сказал губернатор.

Озвучен на прямой линии и глобальный вопрос о создании транспортного перехода «Сахалин-материк».

- Буквально недавно во Владивостоке прошел очередной Восточный экономический форум. Я внимательно следил за тем, что там происходило. Для нас, сахалинцев, прозвучало важное заявление - правительство страны изучает строительство мостового перехода. Люди в возрасте хорошо помнят эту историю вопроса, ему уже как минимум 17 лет. Он неоднократно обсуждался с депутатским корпусом. Можем ли мы отнестись к озвученным заявлениям как к руководству к действию? Можно уже сейчас подумать всем вместе над созданием международного консорциума, куда вошли бы все заинтересованные стороны - предложил депутат областной думы Виталий Гомилевский.

- Российское правительство предметно изучает возможности реализации данного проекта. Идут переговоры с потенциальными инвесторами. Ведутся подсчеты по финансовым затратам. Конечно, этот вопрос не решится мгновенно, но это уже не просто разговоры и обещания. Ведь для всех очевидно, что строительство транспортного перехода Сахалин-материк, а также автомобильно-железнодорожного сообщения между Сахалином и Хоккайдо позволит в полной мере раскрыть экономический потенциал островного региона и всего Дальнего Востока, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Накопилось у сахалинцев и множество вопросов по медицине. 83-летняя Надежда Степановна из Южно-Сахалинска посетовала на нехватку узких специалистов в поликлиниках города, попасть к которым невозможно даже по предварительной записи. Один за другим в студию поступали жалобы на существующие проблемы в стоматологической помощи в Южно-Сахалинске: огромные очереди в регистратуру, отсутствие талонов к зубным врачам на несколько месяцев вперед, несвоевременность зубопротезирования льготной категории граждан. Навести порядок по данным направлениям глава региона потребовал в кротчайшие сроки.

- В настоящее время проходит большая комплексная проверка в областной стоматологической поликлинике. Уже сейчас видны масштабные нарушения. Итоги проверки будет подведены на следующей неделе, по результатам приняты организационные решения как по поликлинике, так и по стоматологическим отделениям в регионе. Будет полностью перестроена работа стоматологической службы, - дал пояснение министр здравоохранения региона Алексей Пак.

Сахалинцы с ограниченными возможностями здоровья интересовались у главы региона о возможностях лечения и реабилитации такой категории островитян в регионе. Уже к концу этого года в полную силу заработает уникальный для Дальнего Востока центр реабилитации инвалидов в Южно-Сахалинске. Здание оснащено по последнему слову медицины. В данный момент идет набор квалифицированного персонала. В центре созданы все условия для восстановления способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Ежедневно он будет принимать до 200 человек не только из Южно-Сахалинска, но и районов области. Помощь здесь окажут жителям с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, в том числе тем, кто передвигается на колясках, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, в Южно-Сахалинске начинается строительство нового современного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, куда переедет существующий - «Преодоление».

Иная проблема возникла у 67-летней жительницы улицы Поповича областного центра. Женщина посетовала на нехватку скамеек во дворе. Вот уже год, как просьба пенсионерки к управляющей компании остается без ответа. Помочь вызвались активисты сахалинской «Молодой Гвардии».

По мнению губернатора, формат прямого общения с сахалинцами и курильчанами позволяет глубже понять имеющиеся в регионе проблемы, чтобы оперативнее их решать. Для областных властей - это эффективный канал обратной связи с районами. Все звонки и обращения, поступившие в ходе «прямой линии», будут взяты на контроль.