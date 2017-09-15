Более ста юных сахалинцев поучаствовали в конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!»

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В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.
Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.
Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
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В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.
С первых дней смены шла активная подготовка к конкурсу: ребята рисовали, создавали временные танцевальные коллективы, подбирали песенный и музыкальный репертуар, учили стихи сахалинских авторов, выбирали темы для презентаций.
В номинации «Сахалинские ритмы» было выдвинуто 5 танцев: «Яблочко», «На палубе матросы», «Вальс», «День и ночь», «Морячка». Победил танец 6-го отряда «День и ночь».
Весьма многочисленной по количеству творческих работ стала номинация «Краски Сахалина», в ней участвовало более 40 детей. Юные художники представили на конкурс широкую палитру рисунков - портреты, удивительные сахалинские пейзажи, фантазийные композиции.
В номинации «Юные мастера» ребята показали свои способности в прикладном творчестве: поделки из природных материалов и подручных средств, вязаные изделия, конструирование.
Вместе с рисунками и поделками украсили холл клуба 8 социально-значимых плакатов. И, конечно, была представлена презентация в номинации «Мой дом - Сахалин».
27 подростков декламировали стихи сахалинских поэтов, и эта номинация «Мы живем на островах» для членов жюри оказалась самой сложной. Ребята читали произведения с таким теплом и любовью, что отдать предпочтение кому-то было очень сложно.
В музыкальной номинации со сцены прозвучало 11 песен: о любви и дружбе, о детстве и о родных островах.
Праздник продолжился вручением подарков победителям и всем участникам. Завершился праздничный день веселой дискотекой.
В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.
Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.
Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.
Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.
В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.
Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.
Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.
17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.
В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.
За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).
«Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано
Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Следственным отделом по Долинску местный житель подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности падчерицы. В отношении 31-летнего ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Днем 13 сентября в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 28-летний местный житель. Он заявил, что с прилегающей территории одного из рынков города был похищен принадлежащий ему продуктовый киоск стоимостью 450 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
В воскресенье в Тымовском городском округе состоится первый открытый кубок Сахалинской области по силовому экстриму среди лиц с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном министерстве спорта.
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