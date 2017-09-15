Более ста юных сахалинцев поучаствовали в конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!»

В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.

С первых дней смены шла активная подготовка к конкурсу: ребята рисовали, создавали временные танцевальные коллективы, подбирали песенный и музыкальный репертуар, учили стихи сахалинских авторов, выбирали темы для презентаций.

В номинации «Сахалинские ритмы» было выдвинуто 5 танцев: «Яблочко», «На палубе матросы», «Вальс», «День и ночь», «Морячка». Победил танец 6-го отряда «День и ночь».

Весьма многочисленной по количеству творческих работ стала номинация «Краски Сахалина», в ней участвовало более 40 детей. Юные художники представили на конкурс широкую палитру рисунков - портреты, удивительные сахалинские пейзажи, фантазийные композиции.

В номинации «Юные мастера» ребята показали свои способности в прикладном творчестве: поделки из природных материалов и подручных средств, вязаные изделия, конструирование.

Вместе с рисунками и поделками украсили холл клуба 8 социально-значимых плакатов. И, конечно, была представлена презентация в номинации «Мой дом - Сахалин».

27 подростков декламировали стихи сахалинских поэтов, и эта номинация «Мы живем на островах» для членов жюри оказалась самой сложной. Ребята читали произведения с таким теплом и любовью, что отдать предпочтение кому-то было очень сложно.

В музыкальной номинации со сцены прозвучало 11 песен: о любви и дружбе, о детстве и о родных островах.

Праздник продолжился вручением подарков победителям и всем участникам. Завершился праздничный день веселой дискотекой.