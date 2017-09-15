15 сентября 2017 г., 15:09

Сахалинские гимнасты проведут открытую тренировку

18 сентября в 16:00 в ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска пройдет открытая тренировка по художественной гимнастике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова»

Тренировка пройдет с использованием инвентаря, который фонд приобрел для спортсменов. Это 2 ковровых покрытия для проведения учебно-тренировочных занятий, юниорские булавы, мячи и обручи. Весь инвентарь производства Японии, он необходим для групповых соревновательных упражнений. Теперь воспитанники спортшколы смогут достигать спортивных успехов благодаря уникальному инвентарю известной фирмы.

Сейчас в ДЮСШ по плаванию занимаются 90 детей на бюджетной основе в возрасте от 6 до 15 лет. Спортивная школа осуществляет подготовку детей и подростков по трем направлениям: плавание, бокс и художественная гимнастика. Воспитанники спортивной школы регулярно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня.