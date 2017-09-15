15 сентября 2017 г., 15:43

3 ноября сахалинцы напишут большой этнографический диктант

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

В 2016 году по всей стране «Большой этнографический диктант» написали почти 90 тысяч человек. На Сахалине проверить свои знания решились около 200 сахалинских школьников.

- В этом году на территории Сахалинской области планируется организовать пять площадок. Стать участником этнографического диктанта может любой желающий, кто владеет русским языком, от 15 лет и старше. Участникам предстоит за определенное время выполнить 30 тестовых заданий (20-федеральных и 10-региональных). Региональные вопросы для диктанта будут разработаны СахГУ, - отметила первый заместитель министра образования Светлана Васильева.

- Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей, - отмечает Игорь Баринов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ.

Организаторами этнографического диктанта являются Федеральное агентство по делам национальностей РФ при поддержке Института этнологии и антропологии Российской академии наук и Общероссийской общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов России» и др.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации. Они будут опубликованы на официальном сайте проекта «Большой этнографический диктант» ( http://miretno.ru).