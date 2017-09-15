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Новости
15:56   25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд 
                 Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

15:43   3 ноября сахалинцы напишут большой этнографический диктант
                 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

15:09   Сахалинские гимнасты проведут открытую тренировку
                 18 сентября в 16:00 в ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска пройдет открытая тренировка по художественной гимнастике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

14:27   Более ста юных сахалинцев поучаствовали в конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!» 
                 В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.

14:11   Около трех тысяч вопросов поступило к «Разговору с губернатором»
                 Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

12:12   В Южно-Сахалинске мошенник торговал несуществующими запчастями
                 Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

12:08   Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
                 Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

12:02   Власти помогут Северо-Курильскому району восстановиться после тайфуна 
                 Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

11:56   Воровка-соседка залезла к сахалинке через балкон
                 Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

11:44   Холмские работники культуры отчитались о проделанной работе за восемь месяцев
                 Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

11:17   В Долинском районе столкнулись авто: погиб пассажир
                 В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.

11:00   Сергей Неверов призвал однопартийцев в регионах поделиться постами с оппозицией после прошедших выборов
                 Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.

10:46   Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия 
                 Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.

10:35   «Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча» 
                 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

10:26   Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра 
                 17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

10:04   Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами 
                 В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

10:02   На Сахалине стали меньше красть, но больше убивать
                 За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).

09:56   У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени
                 «Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.

14 сентября
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Прокурор области и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов провели прием граждан
                 Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

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15 сентября 2017 г., 15:56

25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд

Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

За прошедших три летних месяца на предприятиях области было трудоустроено более 500 студентов. Большинство студотрядовцев прибыло из Алтайского края, республики Бурятия, Амурской, Иркутской и Омской областей.

рассказали о плане работы региональных студотрядов на год, а также более подробно сообщили о специфике данной организации.

- Студотряд - это перспективная площадка, на которой представители студенчества смогут обрести необходимые навыки работы, завести новых друзей, а также заработать. Ведь ни для кого не секрет, что большинство студентов обучаются на договорной основе, и предложение о предоставлении вариантов заработка всегда актуален, - отметил Александр Неустроев. -  Мы планируем реализовать два направления деятельности: профильный отряд - участники которого выполняют работы в соответствии с получаемой в учебном заведении специальностью, и непрофильный отряд - участники которого выполняют работы не в соответствии с получаемой в учебном заведении специальностью.

По итогам встречи более 25 студентов, изъявивших желание поучаствовать в реализации перспективного направления, заполнили анкеты и попросили рассмотреть возможность о включении их в студенческий строительный отряд Сахалинской области.

Подобные встречи с представителями образовательных учреждений среднего и высшего образования планируется проводить в течении всего года.

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Автор: Острова


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15:56   25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд 
                 Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

15:43   3 ноября сахалинцы напишут большой этнографический диктант
                 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

15:09   Сахалинские гимнасты проведут открытую тренировку
                 18 сентября в 16:00 в ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска пройдет открытая тренировка по художественной гимнастике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

14:27   Более ста юных сахалинцев поучаствовали в конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!» 
                 В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.

14:11   Около трех тысяч вопросов поступило к «Разговору с губернатором»
                 Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

12:12   В Южно-Сахалинске мошенник торговал несуществующими запчастями
                 Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

12:08   Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса
                 Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

12:02   Власти помогут Северо-Курильскому району восстановиться после тайфуна 
                 Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

11:56   Воровка-соседка залезла к сахалинке через балкон
                 Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

11:44   Холмские работники культуры отчитались о проделанной работе за восемь месяцев
                 Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

11:17   В Долинском районе столкнулись авто: погиб пассажир
                 В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.

11:00   Сергей Неверов призвал однопартийцев в регионах поделиться постами с оппозицией после прошедших выборов
                 Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.

10:46   Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия 
                 Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.

10:35   «Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча» 
                 Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

10:26   Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра 
                 17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

10:04   Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами 
                 В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

10:02   На Сахалине стали меньше красть, но больше убивать
                 За восемь месяцев 2017 года в Сахалинской области зарегистрировано 7 755 преступлений. Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, это на 6,4% меньше аналогичного периода прошлого года (8 281).

09:56   У южносахалинцев, погасивших долги за ЖХК, есть возможность освободиться от уплаты пени
                 «Сахалинская Коммунальная Компания» напоминает о проведении акции для горожан, имеющих задолженность. Как сообщили ТИА «Острова» в компании, люди, полностью погасившие задолженность и текущие начисления за потребленные ресурсы, будут освобождены от уплаты начисленной пени.

14 сентября
В Южно-Сахалинске бездомный убил мужчину с криками, что все заминировано 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску мужчина без определенного места жительства подозревается в убийстве. 11 сентября на придомовой территории одного из дачных домов по переулку Маленькому СНТ «Коммунальник» было обнаружено тело 70-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. Об этом ТИА «Острова» сообщили в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Прокурор области и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов провели прием граждан
                 Прокурор области Николай Рябов и председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко провели совместный прием граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

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