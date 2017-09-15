25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд

Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

За прошедших три летних месяца на предприятиях области было трудоустроено более 500 студентов. Большинство студотрядовцев прибыло из Алтайского края, республики Бурятия, Амурской, Иркутской и Омской областей.

рассказали о плане работы региональных студотрядов на год, а также более подробно сообщили о специфике данной организации.

- Студотряд - это перспективная площадка, на которой представители студенчества смогут обрести необходимые навыки работы, завести новых друзей, а также заработать. Ведь ни для кого не секрет, что большинство студентов обучаются на договорной основе, и предложение о предоставлении вариантов заработка всегда актуален, - отметил Александр Неустроев. - Мы планируем реализовать два направления деятельности: профильный отряд - участники которого выполняют работы в соответствии с получаемой в учебном заведении специальностью, и непрофильный отряд - участники которого выполняют работы не в соответствии с получаемой в учебном заведении специальностью.

По итогам встречи более 25 студентов, изъявивших желание поучаствовать в реализации перспективного направления, заполнили анкеты и попросили рассмотреть возможность о включении их в студенческий строительный отряд Сахалинской области.

Подобные встречи с представителями образовательных учреждений среднего и высшего образования планируется проводить в течении всего года.