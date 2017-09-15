В Южно-Сахалинске наградят грамотами лиц, внесших вклад в японо-российские отношения

22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.



22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.

Мать маленького Германа из Макарова жестоко обращалась с обоими детьми

Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Южносахалинец свел счеты с жизнью в заброшенном здании

Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины. Его нашли утром 14 сентября в заброшенном здании № 1/1 по проспекту Мира, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.



Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины. Его нашли утром 14 сентября в заброшенном здании № 1/1 по проспекту Мира, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд

Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.



Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

3 ноября сахалинцы напишут большой этнографический диктант

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.



Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

Сахалинские гимнасты проведут открытую тренировку

18 сентября в 16:00 в ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска пройдет открытая тренировка по художественной гимнастике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».



18 сентября в 16:00 в ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска пройдет открытая тренировка по художественной гимнастике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

Более ста юных сахалинцев поучаствовали в конкурсе «Люблю тебя, мой край родной!»

В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.



В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.

Около трех тысяч вопросов поступило к «Разговору с губернатором»

Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.



Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске мошенник торговал несуществующими запчастями

Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.



Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.

Группа ВТБ снижает ставки по кредитам для малого бизнеса

Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.



Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Власти помогут Северо-Курильскому району восстановиться после тайфуна

Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



Пострадавшему от тайфуна Северо-Курильскому району областные власти помогут восстановить дороги и мосты, пополнить запасы угля. Об этом распорядился губернатор региона Олег Кожемяко, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Воровка-соседка залезла к сахалинке через балкон

Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



Смирныховские полицейские раскрыли квартирную кражу. В августе в отдел полиции поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный проник в его квартиру и похитил имущества на сумму 150 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

Холмские работники культуры отчитались о проделанной работе за восемь месяцев

Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.



Работники культуры Холмского городского округа провели собрание, главными темами которого стали количество и качество развлекательных и познавательных мероприятий, пополняемость книжных фондов библиотек, организация учебного процесса в детской школе искусств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации города.

В Долинском районе столкнулись авто: погиб пассажир

В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.



В Долинском районе авария унесла жизнь сахалинца, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. 15 сентября примерно в 00:20 минут 37-летний водитель автомобиля Nissan Primera двигался в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск – Оха.

Сергей Неверов призвал однопартийцев в регионах поделиться постами с оппозицией после прошедших выборов

Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.



Несмотря на то, что «Единая Россия» получила большинство во всех региональных парламентах и городских думах, которые были избраны 10 сентября, ей необходимо «поделиться» руководящими постами с оппозицией. Такое мнение высказал секретарь Генсовета партии Сергей Неверов, сообщили ТИА «Острова» в региональном отделении партии.

Зоопарк приглашает южносахалинцев на интересные мероприятия

Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.



Сахалинский зоопарк приготовил интересные мероприятия на выходные дни. Так, как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, в субботу, 16 сентября, отметят Международный день охраны озонового слоя.

«Сахалинец» вышел в полуфинал «Кожаного мяча»

Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.



Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в городе Ейске среди юношей младшей возрастной группы (10-11 лет) подходят к своему завершению. В список четырех лучших команд России пробился «Сахалинец», за который выступают воспитанники ОГАУ «ФК Сахалин», сообщили ТИА «Острова» в клубе.

Билеты на фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз» можно приобрести и в кассе Чехов-центра

17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.



17-19 сентября 2017 года в Сахалинской области состоится I международный российско-японский фестиваль «Сахалин-Хоккайдо Джаз». Для удобства зрителей билеты на концерт в Южно-Сахалинске теперь можно приобрести и в кассе Чехов-центра, сообщили ТИА «Острова» в министерстве культуры Сахалинской области.

Больше 8 тысяч островитян в этом году стали пенсионерами

В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.



В 2016 году на Сахалине и Курилах от граждан поступило 8 369 заявлений на назначение пенсий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.