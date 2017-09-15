Мать маленького Германа из Макарова жестоко обращалась с обоими детьми

Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Его история этим летом прогремела на всю страну. Над малышом, которого забрали из неблагополучной семьи и определили в районную больницу, издевалась медсестра, снимая всё это на камеру.

По версии следствия, подозреваемая, являясь матерью 5-летней дочери Софии и сына Германа 24.01.2016 года рождения, неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но должных выводов для себя не сделала, отношения к воспитанию своих несовершеннолетних детей не изменила и в течение 2017 года ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию.

Следователи установили, что женщина систематически жестоко обращалась с ними, создавая условия, угрожающие жизни и здоровью детей, не заботилась об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, безразлично относилась к их здоровью, безопасности, применяя методы воспитания, связанные с жестоким обращением с малолетними, злоупотребляла алкогольными напитками, курила в присутствии детей, допускала применение нецензурной лексики в их адрес.

Обвиняемая неоднократно к своей малолетней дочери за непослушание применяла физическое воздействие, а именно толкала ногой в спину ребенка, била ремнем.

7 июня 2017 года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за того, что дочь разбросала игрушки и взяла зубную пасту, схватила ребенка за волосы и стала окунать лицом вниз в ведро с хлоркой, дергала ее за уши, после чего стала обливать девочку холодной и горячей водой.

9 июня после 21 часа обвиняемая с сыном Германом находились в гостях в антисанитарной квартире, где присутствовали еще 8 человек, которые распивали спиртные напитки. В результате употребления алкоголя в компании произошла потасовка, при которой находился малолетний.

Таким образом, обвиняемая умышленно создала для сына условия, угрожающие его жизни и здоровью, а также грубо нарушила режим дня, лишив его сна.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.