15 сентября 2017 г., 18:09

В Южно-Сахалинске наградят грамотами лиц, внесших вклад в японо-российские отношения

22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.

Грамоты будут вручены генеральным консулом Японии в Южно-Сахалинске господином Хирано Рюити от имени министра иностранных дел Японии следующим лицам:

1. Белоносов Валерий Иванович, вице-президент Сахалинского Фонда культуры - «за вклад в укрепление взаимопонимания между Японией и Россией».

Белоносов создал основу продолжающихся и по сей день людских обменов между Хоккайдо и Сахалином. Кроме того, он внес большой вклад в установку находящегося в Смирных «памятника погибшим на Сахалине и курильских островах», сотрудничая с Японской организацией семей, погибших во Второй мировой войне (Нихон изокукай), и продолжает активно принимать участие в памятных мероприятиях.

2. Ямамото Хироси, директор Японского центра на Сахалине - «за вклад в продвижение японо-российских экономических отношений».

Ямамото работает на протяжении 13 лет подряд директором Японского центра в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, и Южно-Сахалинске, содействуя созданию совместных японо-российских строительных и аграрных предприятий на Дальнем Востоке.

3. Зражаева Галина Васильевна, председатель Общества дружбы Сахалин-Япония - «за вклад в укрепление взаимопонимания между Японией и Россией».

Зражаева с 2004 является председателем южно-сахалинской общественной организации «Общества дружбы Сахалин-Япония», а с 1989 года возглавляла предшествующую ей общественную организацию «Сахалин-Япония». На протяжении более четверти века Зражаева вносит вклад в развитие культурных обменов между Хоккайдо и Сахалином, главным образом в музыкальной сфере.

4. Шарухина Лидия Михайловна, председатель сахалинского областного общества «Сахалин-Япония» - «за вклад в укрепление взаимопонимания между Японией и Россией».

Шарухина, являясь с 1995 года заместителем председателя сахалинского областного общества «Сахалин-Япония», а с 2015 года председателем данного общества, внесла большой вклад в развитие межрегиональных обменов между Хоккайдо и Сахалинской областью.

5. Самарин Игорь Анатольевич, начальник научного отдела музейно-мемориального комплекса «Победа».

Самарин в правительстве Сахалинской области и Сахалинском областном краеведческом музее занимался сохранением памятников культуры. Результатом проводимых им в Сахалинской области исследований периода Карафуто является множество изданных на Сахалине и Хоккайдо работ, в том числе «Путеводитель по памятникам исторического наследия Карафуто».