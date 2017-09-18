Больше 40 тысячам островитян назначена накопительная пенсия

Сахалинцам и курильчанам, кроме назначения страховой пенсии, с июля 2012 года назначаются выплаты из средств пенсионных накоплений. Такие выплаты (всех видов) уже назначены 44 тысячам 964 островитянам, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР по Сахалинской области.

Для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение страховой пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде.

Средства пенсионных накоплений формируются за счет:

- обязательных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченных работодателем;

- средств дополнительных добровольных страховых взносов, сделанных гражданином в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений;

- средств материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии.

В зависимости от условий формирования накопительной пенсии, существует несколько видов выплат пенсионных накоплений: единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, выплата накопительной пенсии.

Необходимо отметить, что в случае, если на день обращения за указанными выплатами застрахованное лицо формирует средства пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде, то указанную выплату осуществляет негосударственный пенсионный фонд.

Подавляющее большинство сахалинцев (44 тысячи 514 человек), в отношении которых территориальными органами ПФР по Сахалинской области принято решение о назначении выплаты, получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты. Срочная пенсионная выплата назначена 18 жителям области.

Однако есть и те, кому накопленные средства выплачиваются в виде накопительной пенсии.

Накопительная пенсия назначается гражданам, если они имеют право на страховую пенсию по старости и их пенсионные накопления в расчете на дату назначения превышают 5 процентов от совокупного размера страховой пенсии с учётом накопительной пенсии. Накопительная пенсия всегда назначается с условием ее получения пожизненно.

Кроме того, размер накопительной пенсии с 1 августа каждого года подлежит корректировке, исходя из суммы средств, направленных на накопительную пенсию, которые не были учтены при определении величины суммы пенсионных накоплений для исчисления размера накопительной пенсии при ее назначении или предыдущей корректировке.

Территориальными органами ПФР по Сахалинской области с июля 2012 года 432 гражданам назначена накопительная пенсия, средний размер которой составляет 1 тысяча 107 рублей 63 копейки.

А с 1 августа проведена корректировка указанных пенсий. Выплата скорректирована 360 пенсионерам. Средний размер накопительной пенсии в результате корректировки составляет 1 тысяча 191 рубль 36 копеек.