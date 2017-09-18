Сахалинские борцы завоевали право выступить на первенстве России

Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки 2002-2003 г.р. из семи регионов (Еврейская Автономная, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край, Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

Общее количество участников превысило 250 человек.

- Сахалинские борцы завоевали тринадцать медалей. Одна из них золотая, шесть серебряных и шесть бронзовых, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Победителем первенства ДФО стал Никита Агеев. Борец из Шахтерска выступал в весовой категории до 69 кг. Он одержал три уверенные победы. В финале сахалинец нанес поражение Дьулгузу Калачеву из Якутска со счетом 9:3.

В финал также пробился и Сергей Муромцев из Южно-Сахалинска. В категории до 63 кг он занял второе место, проиграв решающую схватку Айталу Уйгурову из Якутии.

Третье место в активе Ивана Шохирева из Невельска, выступавшего в весовой категории до 76 кг.

Еще десять медалей завоевали девушки. Серебряными призерами соревнований стали Кристина Пестунова (до 48 кг) и Дарья Белянцева (до 64 кг) из Анивы, Алина Фролова (до 62 кг) из Тымовска, а также Олеся Гаргаева (до 37 кг) и Мария Большакова (до 68 кг) из Поронайска.

Бронзовые медали завоевали Софья Салтымакова (до 64 кг) из Корсакова, Полина Вербицкая (до 52 кг), Анастасия Син (до 57 кг), Мария Нефедова (до 62 кг) и Александра Таксанова (до 68 кг) из Поронайска.

- Борцы, которые заняли первое и второе место, завоевали путевки на финал первенства России. Наши ребята (Агеев и Муромцев) выступят в Алуште, а девушки (Гаргаева, Пестунова, Фролова, Белянцева, Большакова) будут бороться в Смоленске. Эти состязания намечены на вторую половину октября, - подытожил Александр Ваулин.