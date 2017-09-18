18 сентября 2017 г., 09:18

В девяти районах Сахалина 18 сентября прогнозируется опасное волнение моря

Со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережье Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

Кроме того, со второй половины 18 сентября и до середины дня 19 сентября у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский и Поронайский районы) ожидается высота волн 4-5 метров и подъем уровня моря до опасных отметок, возможно подтопление и повреждение береговых сооружений.

Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в муниципальные образования указанных районов, а также в морской спасательный подцентр «Южно-Сахалинск» и в Сахалинскую службу наблюдения за флотом. Жителям и гостям указанных районов рекомендуется держаться на безопасном расстоянии от моря.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).