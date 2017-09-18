Пушистый собрал около сотни сахалинских моделистов

Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы - все в этот день было на стороне моделистов.

Фестиваль дал возможность не только продемонстрировать свои навыки в пилотировании и управлении зрителям и соратникам, но и посоревноваться в заездах на экстремальной трассе, в воздушном бое, «Дрон-рейсе».

Организатор фестиваля - центр технических видов спорта. Воспитанники его авиамодельной секции приняли самое активное участие в подготовке и проведении соревнований. Среди них есть и победители: так, в категории «Радиобой» второе место занял Вячеслав Николаев, третье - Олег Тарасов. На первом месте в «Радиобое» оказался Данил Ильин.

В «Дрон-рэйсе» первенствовал Евгений Тен, на втором месте -Алексей Кудрявцев, третьем - Алексей Воеводский.

В автогонках было несколько номинаций. В классе short-course победили Алексей Шкунов (бронза), Артем (серебро) и Игорь (золото) Паюсовы. В monster-truck на третье место вышел Алексей Варчихин, вторым стал Александр Котов, а победу завоевал Тимофей Автономов. В truggy бронзу выиграл Арсений Сурмин, серебро - Даниил Пчелин, золото - Игорь Паюсов.

Фестиваль радиомоделей ЦТВС - единственное мероприятие в регионе, где сахалинские моделисты могут поделиться опытом, пообщаться в неформальной обстановке, выявить лучших. Событие планируют проводить ежегодно и в более расширенном формате.

В ЦТВС напоминают о том, что сегодня в авиамодельную секцию донабирают воспитанников. Узнать подробности можно по телефонам: 8-900-664-99-00 или 46-14-10.