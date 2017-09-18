18 сентября 2017 г., 11:15

Двое студентов СахГУ получили стипендии президента и правительства

Студенты Сахалинского государственного университета - четверокурсники-юристы Богдан Пономаренко и Данил Полыновский - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

Поддержку они получили по результатам конкурса, в котором участвовали студенты со всей страны. Критериями для претендентов неизменно остаются активная научная и учебная деятельность, призовые и победные места в олимпиадах, научные статьи и публикации в печатных изданиях, патенты на изобретения.

Стипендии президента и правительства учреждены с целью поддержки талантливой молодежи и считаются одной из высших подобных наград.

- Сейчас я автор 14 научных публикаций, продолжаю участвовать в научных мероприятиях: конференциях, семинарах и круглых столах, - рассказал Богдан Пономаренко. - Я не ставил своей целью получение стипендии президента РФ, а просто занимался тем, что мне действительно нравиться - наукой.

По мнению стипендиата, в островном университете имеется все необходимое, чтобы раскрыть свой потенциал. Главное - выбрать то, что больше всего по душе, и действовать.

Ежегодно студенты сахалинского вуза завоевывают призовые места на всероссийских конкурсах и олимпиадах. Университет активно принимает участие и во внеурочной жизни институтов - творчестве, науке, спорте, общественной деятельности. Юные исследователи и изобретатели всегда могут рассчитывать на помощь преподавателей и профессоров в реализации проектов, идей и научных статей.