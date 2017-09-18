«ФК Сахалин» провел дополнительный набор на отделение футбола

17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.

Мальчишки заметно волновались, ведь каждый из них мечтал быть зачисленным.

Поприветствовав будущих звезд футбола, старший тренер ОГАУ «ФК Сахалин» Андрей Рябов разделил ребят на несколько групп.

Тем временем, футбольное поле тоже было поделено на секторы. За каждый из них отвечали один-два тренера. Они внимательно смотрели за выполнением заданий и по ходу испытаний делали у себя в записных книжках пометки о тех, кто их заинтересовал.

На одном этапе ребята показывали свое умение бить по воротам, на другом демонстрировали технику владения мячом и ведение его между конусами, на третьем играли в футбол и т.д. Лучшие из них получили приглашение в отделение футбола прямо во время исполнения заданий.

- У этих ребят такой возраст, что сложно однозначно выявить по-настоящему сильного, подающего надежды футболиста. Однако, сегодня я увидел одаренного мальчишку, которого сразу же повёл к старшему тренеру со словами: «Он должен тренироваться у нас!», - рассказал тренер ОГАУ «ФК Сахалин-2002» Денис Красилевский.

В ближайшие дни будут обработаны итоги испытаний, на тренерском совете пройдет обсуждение кандидатур на зачисление в ОГАУ «ФК Сахалин».