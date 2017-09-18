«ФК Сахалин» провел дополнительный набор на отделение футбола

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В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.
В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.
17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.
Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники-юристы Богдан Пономаренко и Данил Полыновский – удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.
Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы – все в этот день было на стороне моделистов.
16 сентября в Холмске прошла учредительная конференция по созданию региональной общественной организации «Сахалинский Курултай башкир», инициатором создания которой стал Заур Галеев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
Со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережье Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки 2002-2003 г.р. из семи регионов (Еврейская Автономная, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край, Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинцам и курильчанам, кроме назначения страховой пенсии, с июля 2012 года назначаются выплаты из средств пенсионных накоплений. Такие выплаты (всех видов) уже назначены 44 тысячам 964 островитянам, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске наградят грамотами лиц, внесших вклад в японо-российские отношения
22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.
Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины. Его нашли утром 14 сентября в заброшенном здании № 1/1 по проспекту Мира, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.
18 сентября в 16:00 в ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска пройдет открытая тренировка по художественной гимнастике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».
В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.
Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
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17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.
Мальчишки заметно волновались, ведь каждый из них мечтал быть зачисленным.
Поприветствовав будущих звезд футбола, старший тренер ОГАУ «ФК Сахалин» Андрей Рябов разделил ребят на несколько групп.
Тем временем, футбольное поле тоже было поделено на секторы. За каждый из них отвечали один-два тренера. Они внимательно смотрели за выполнением заданий и по ходу испытаний делали у себя в записных книжках пометки о тех, кто их заинтересовал.
На одном этапе ребята показывали свое умение бить по воротам, на другом демонстрировали технику владения мячом и ведение его между конусами, на третьем играли в футбол и т.д. Лучшие из них получили приглашение в отделение футбола прямо во время исполнения заданий.
- У этих ребят такой возраст, что сложно однозначно выявить по-настоящему сильного, подающего надежды футболиста. Однако, сегодня я увидел одаренного мальчишку, которого сразу же повёл к старшему тренеру со словами: «Он должен тренироваться у нас!», - рассказал тренер ОГАУ «ФК Сахалин-2002» Денис Красилевский.
В ближайшие дни будут обработаны итоги испытаний, на тренерском совете пройдет обсуждение кандидатур на зачисление в ОГАУ «ФК Сахалин».
В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.
В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.
17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.
Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники-юристы Богдан Пономаренко и Данил Полыновский – удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.
Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы – все в этот день было на стороне моделистов.
16 сентября в Холмске прошла учредительная конференция по созданию региональной общественной организации «Сахалинский Курултай башкир», инициатором создания которой стал Заур Галеев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.
Со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережье Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.
Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки 2002-2003 г.р. из семи регионов (Еврейская Автономная, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край, Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.
Сахалинцам и курильчанам, кроме назначения страховой пенсии, с июля 2012 года назначаются выплаты из средств пенсионных накоплений. Такие выплаты (всех видов) уже назначены 44 тысячам 964 островитянам, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске наградят грамотами лиц, внесших вклад в японо-российские отношения
22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.
Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины. Его нашли утром 14 сентября в заброшенном здании № 1/1 по проспекту Мира, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.
Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.
Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.
18 сентября в 16:00 в ДЮСШ по плаванию Южно-Сахалинска пройдет открытая тренировка по художественной гимнастике. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».
В детском оздоровительном лагере центра медико-социальной реабилитации «Чайка» прошел областной конкурс среди несовершеннолетних «Люблю тебя, мой край родной!» Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области, в нем приняло участие более 100 детей и подростков.
Ледовый комплекс «Арена Сити» в Южно-Сахалинске продолжит свою работу. Такое решение было озвучено главой островного региона во время прямой линии, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Сахалинске задержали подозреваемого в многократных эпизодах мошенничества. Ранее в дежурную часть обратился гражданин и рассказал, что неустановленное лицо путем обмана похитило у него 15 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области.
Банк ВТБ24 снизил ставки по кредитам для малого бизнеса в среднем на 0,5 пп. Теперь минимальная ставка в рамках стандартных предложений составляет 10,9 %, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
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