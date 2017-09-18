Около трехсот сахалинцев встретились на «Ночи на льду»

В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.

В рамках акции все желающие смогли кататься с 22:00 до 01:00.

Для создания атмосферы праздника катание на ледовой арене сопровождали световые и музыкальные эффекты, а также работали дым-машины. Встретить ночь, катаясь на коньках, пришли родители с детьми, молодежь и люди старшего поколения - около 300 человек.

В администрации «Кристалла» отметили, что все ошибки и пожелания в отношении организации ночного катания в дальнейшем будут учтены. Акция «Ночь на льду» дебютная, и не все нюансы удалось предусмотреть. Однако, отказываться от проведения ночного катания здесь не планируют. Более того, организацию допуска посетителей на лед «Кристалла», вопросы времени проведения сеансов и горячего питания в этот период будут совершенствовать, чтобы сделать отдых гостей наиболее комфортным.

О проведении следующей «Ночи на льду» администрация дворца спорта сообщит дополнительно.