18 сентября 2017 г., 11:58

В Южно-Сахалинске пройдет «САХалинский АРбат»

9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

Проект Сахалинской областной универсальной научной библиотеки направлен на объединение усилий библиотек, издательств и книготорговых организаций в продвижении книги и чтения населению Сахалинской области. Посетители библиоярмарки смогут не только пополнить домашнюю библиотеку новыми и даже редкими изданиями, но и услышать выступления известных российских писателей, познакомиться с выставками литературных новинок областных и городских библиотек, стать участниками интерактивных акций для детей и взрослых.

В этом году библиоярмарка состоится в рамках большого культурного события - III межрегионального фестиваля патриотической книги «О России - с любовью». На литературной площадке библиоярмарки перед жителями и гостями областной столицы выступят участники творческой группы фестиваля - известные российские писатели и литературоведы из Москвы, Суздаля, Новосибирска, Красноярска, Южно-Сахалинска.

В торговой галерее «САХалинского АРбата» жители и гости областного центра смогут познакомиться с ассортиментом ведущих издательств и книжных магазинов области, приобрести сувениры с сахалинской символикой. На «Книжных развалах: от А до Я» вниманию гостей библиоярмарки будут представлены букинистические издания из фонда Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

На арт-площадке любой желающий сможет принять участие в работе творческой мастерской и освоить искусство аэродизайна, познакомиться с изделиями декоративно-прикладного творчества местных мастеров hade-made (Дианы Устиновской, Ярославы Журловой, Нины Краснок, Нины Куделиной, участников творческого объединения «Остров рукоделия» и др.). На выставочной площадке «САХалинского АРбата» свои картины представят островные художники: Вера Аветисян, Елена Никифорова, Сергей Васенкин, Алексей Аветисян и др. В рамках работы выставочной площадки Сахалинский областной художественный музей с 12 до 15 часов гостеприимно распахнёт свои двери для южносахалинцев и гостей областного центра, желающих познакомиться с выставкой «Дом Романовых», оформленной по материалам Дальневосточного художественного музея (г. Хабаровск).

Завершится библиоярмарка концертной площадкой, где для сахалинцев выступят творческие коллективы и сольные исполнители островной области.

Программа библиоярмарки

12:00-12:10 - торжественное открытие VII областной библиоярмарки «САХалинский АРбат» и III межрегионального фестиваля патриотической книги «О России - с любовью»,

12:10-12:30 - награждение победителей областного конкурса «Лучшее краеведческое издание».

12:30-14:30 - литературная площадка:

- выступление известных российских писателей - участников межрегионального фестиваля «О России - с любовью» (12:30-13:20);

- встреча с сахалинскими детскими писателями Натальей Капустюк и Еленой Долгих (13:30-14:30).

12:00-16:00 - библиотечная площадка:

- презентация тематических книжных выставок;

- мастер-классы, викторины и блиц-опросы;

- интерактивные акции областных и городских библиотек для детей и взрослых.

15:00-16:00 - концертная площадка: выступления творческих коллективов и сольных исполнителей.

С 12:00 до 16:00 работают:

- галерея книжной и сувенирной торговли;

- книжные выставки городских и областных библиотек;

- выставка-продажа картин сахалинских художников;

- выставка-продажа работ сахалинских мастеров; декоративно-прикладного искусства;

- арт-площадка: мастер-классы по аэродизайну.