Медицинский «десант» завершил работу в Курильском районе

В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

Всего в составе медицинского десанта 14 врачей, на Итурупе экспедиция побывала в 18 раз.

- Мы активно работаем над повышением качества оказания медицинской помощи в районах области, недавно запустили проект «Выездная поликлиника». Вы помогаете нам, много положительных отзывов мы слышим от людей, живущих на Итурупе. Надеемся и на дальнейшее сотрудничество, - приветствовал врачей во время встречи в Южно-Сахалинске глава регионального минздрава Алексей Пак.

Медико-просветительская делегация «Рубежи России» организована фондом Андрея Первозванного и Центром национальной славы. На Итуруп её представители выезжают два раза в год. Основной приём ведется в местной центральной районной больнице. Специалисты также выезжают в село «Горячие ключи». В этот раз на остров приехали специалисты для работы со взрослым населением, но при необходимости они принимали и детей - осмотрено 63 ребенка.

- Экспедиция существует более десяти лет и хотелось бы отметить положительную динамику в работе Курильской ЦРБ. Есть заинтересованность медработников в повышении квалификации, есть возможности для использования современных методов диагностики и лечения, - отметила главный врач экспедиции Наталья Шевченко.

- Впервые выявлено 279 заболеваний, 5 пациентов госпитализировано, 4 человек направили на дальнейшее обследование, с подозрением на наличие злокачественных новообразований, - дополнили специалисты.

На встрече врачи рассказали о предложениях по дооснащению диагностической базы Курильской ЦРБ. В частности, речь шла о приобретении более современного аппарата для ультразвуковых исследований. Министр отметил, что время посещения больницы обсудит этот и другие вопросы с руководством больницы.