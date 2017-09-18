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Новости
15:25   Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов
                 Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

15:19   Трое студентов СахГУ получили стипендии президента и правительства
                 Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

14:28   На Сахалине поймали браконьеров, добывших рыбу с икрой на полмиллиона рублей 
                 На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

14:17   Пенсионер катался по Южно-Сахалинску с наркотиком 
                 Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.

14:09   На Сахалине облагородили место захоронения военного летчика 
                 Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

14:04   Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона
                 Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

12:17   Медицинский «десант» завершил работу в Курильском районе 
                 В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:58   В Южно-Сахалинске пройдет «САХалинский АРбат»
                 9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

11:30   Около трехсот сахалинцев встретились на «Ночи на льду» 
                 В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.

11:24   «ФК Сахалин» провел дополнительный набор на отделение футбола 
                 17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.

10:52   Пушистый собрал около сотни сахалинских моделистов 
                 Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы – все в этот день было на стороне моделистов.

10:33   В Холмске организован «Сахалинский Курултай башкир» 
                 16 сентября в Холмске прошла учредительная конференция по созданию региональной общественной организации «Сахалинский Курултай башкир», инициатором создания которой стал Заур Галеев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

09:18   В девяти районах Сахалина 18 сентября прогнозируется опасное волнение моря
                 Со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережье Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

09:14   Сахалинские борцы завоевали право выступить на первенстве России 
                 Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки 2002-2003 г.р. из семи регионов (Еврейская Автономная, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край, Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

09:08   Больше 40 тысячам островитян назначена накопительная пенсия 
                 Сахалинцам и курильчанам, кроме назначения страховой пенсии, с июля 2012 года назначаются выплаты из средств пенсионных накоплений. Такие выплаты (всех видов) уже назначены 44 тысячам 964 островитянам, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР по Сахалинской области.

15 сентября
В Южно-Сахалинске наградят грамотами лиц, внесших вклад в японо-российские отношения
                 22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.

Мать маленького Германа из Макарова жестоко обращалась с обоими детьми 
                 Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Южносахалинец свел счеты с жизнью в заброшенном здании 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины. Его нашли утром 14 сентября в заброшенном здании № 1/1 по проспекту Мира, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд 
                 Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

3 ноября сахалинцы напишут большой этнографический диктант
                 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

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18 сентября 2017 г., 14:04

Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона

Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Для ликвидаций возможных последствий прохождения циклона на территории Сахалинской области спланировано применение 341 аварийно-восстановительной бригады в составе 1 633 человека, 501 единиц техники, в том числе в готовности аэромобильная группировка МЧС России по Сахалинской области в составе 117 человек, 12 единиц техники.

Сегодня в главном управлении МЧС России по Сахалинской области прошло заседание рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Сахалинской области (КЧС). В нем приняли участие представители областных министерств, управления Росгидромета, УМВД России по Сахалинской области, и ряда других ведомств и организаций. Кроме того, в режиме селекторной связи в работе КЧС принимали участие сотрудники администраций муниципальных образований, попадающих под воздействие циклона.

Администрациям соответствующих муниципальных образований предписано создать оперативные штабы по контролю за прохождением циклона, а также обеспечить выделение сил и средств, необходимых для ликвидации возможных последствий. Министерствам областного правительства предстоит обеспечить работоспособность подведомственных объектов во время циклона и организовать контроль за их состоянием.

По информации Сахалинского управления Росгидромета, со второй половины дня 18 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах, а также в Южно-Сахалинске ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер. 19 сентября на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды. Кроме того, по данным синоптиков, со второй половины дня 18 сентября усиление ветра до ураганного и сильный, местами очень сильный дождь ожидаются и на территории Южно-Курильского и Курильского районов.

Кроме того, со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережьях Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Кроме того, со второй половины 18 сентября и до середины дня 19 сентября у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский и Поронайский районы) ожидается высота волн 4-5 метров и подъем уровня моря до опасных отметок, возможно подтопление и повреждение береговых сооружений.

Во время прохождения циклона гражданам рекомендуется ограничить выезд за пределы населённых пунктов на время действия предупреждения. Жителям домов, находящихся в непосредственной близости от рек, следует внимательно следить за подъёмом уровня воды, в случае необходимости обратиться в дежурные службы. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, а также охотникам и рыбакам следует переждать непогоду в населенных пунктах. Гражданам следует опасаться обрывов линии электропередач, падения вывесок и других незакрепленных предметов, а также ветхих деревьев. В случае возникновения нештатных ситуаций, следует немедленно обращаться в дежурные службы.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).

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Автор: Острова


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15:25   Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов
                 Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

15:19   Трое студентов СахГУ получили стипендии президента и правительства
                 Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

14:28   На Сахалине поймали браконьеров, добывших рыбу с икрой на полмиллиона рублей 
                 На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

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14:09   На Сахалине облагородили место захоронения военного летчика 
                 Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

14:04   Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона
                 Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

12:17   Медицинский «десант» завершил работу в Курильском районе 
                 В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:58   В Южно-Сахалинске пройдет «САХалинский АРбат»
                 9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

11:30   Около трехсот сахалинцев встретились на «Ночи на льду» 
                 В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.

11:24   «ФК Сахалин» провел дополнительный набор на отделение футбола 
                 17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.

10:52   Пушистый собрал около сотни сахалинских моделистов 
                 Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы – все в этот день было на стороне моделистов.

10:33   В Холмске организован «Сахалинский Курултай башкир» 
                 16 сентября в Холмске прошла учредительная конференция по созданию региональной общественной организации «Сахалинский Курултай башкир», инициатором создания которой стал Заур Галеев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

09:18   В девяти районах Сахалина 18 сентября прогнозируется опасное волнение моря
                 Со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережье Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

09:14   Сахалинские борцы завоевали право выступить на первенстве России 
                 Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки 2002-2003 г.р. из семи регионов (Еврейская Автономная, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край, Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

09:08   Больше 40 тысячам островитян назначена накопительная пенсия 
                 Сахалинцам и курильчанам, кроме назначения страховой пенсии, с июля 2012 года назначаются выплаты из средств пенсионных накоплений. Такие выплаты (всех видов) уже назначены 44 тысячам 964 островитянам, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР по Сахалинской области.

15 сентября
В Южно-Сахалинске наградят грамотами лиц, внесших вклад в японо-российские отношения
                 22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.

Мать маленького Германа из Макарова жестоко обращалась с обоими детьми 
                 Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Южносахалинец свел счеты с жизнью в заброшенном здании 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины. Его нашли утром 14 сентября в заброшенном здании № 1/1 по проспекту Мира, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд 
                 Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

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                 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

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