18 сентября 2017 г., 14:04

Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона

Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Для ликвидаций возможных последствий прохождения циклона на территории Сахалинской области спланировано применение 341 аварийно-восстановительной бригады в составе 1 633 человека, 501 единиц техники, в том числе в готовности аэромобильная группировка МЧС России по Сахалинской области в составе 117 человек, 12 единиц техники.

Сегодня в главном управлении МЧС России по Сахалинской области прошло заседание рабочей группы комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Сахалинской области (КЧС). В нем приняли участие представители областных министерств, управления Росгидромета, УМВД России по Сахалинской области, и ряда других ведомств и организаций. Кроме того, в режиме селекторной связи в работе КЧС принимали участие сотрудники администраций муниципальных образований, попадающих под воздействие циклона.

Администрациям соответствующих муниципальных образований предписано создать оперативные штабы по контролю за прохождением циклона, а также обеспечить выделение сил и средств, необходимых для ликвидации возможных последствий. Министерствам областного правительства предстоит обеспечить работоспособность подведомственных объектов во время циклона и организовать контроль за их состоянием.

По информации Сахалинского управления Росгидромета, со второй половины дня 18 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах, а также в Южно-Сахалинске ожидаются очень сильный дождь и штормовой ветер. 19 сентября на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды. Кроме того, по данным синоптиков, со второй половины дня 18 сентября усиление ветра до ураганного и сильный, местами очень сильный дождь ожидаются и на территории Южно-Курильского и Курильского районов.

Кроме того, со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережьях Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Кроме того, со второй половины 18 сентября и до середины дня 19 сентября у юго-восточного побережья Сахалина (Корсаковский, Долинский, Макаровский и Поронайский районы) ожидается высота волн 4-5 метров и подъем уровня моря до опасных отметок, возможно подтопление и повреждение береговых сооружений.

Во время прохождения циклона гражданам рекомендуется ограничить выезд за пределы населённых пунктов на время действия предупреждения. Жителям домов, находящихся в непосредственной близости от рек, следует внимательно следить за подъёмом уровня воды, в случае необходимости обратиться в дежурные службы. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, а также охотникам и рыбакам следует переждать непогоду в населенных пунктах. Гражданам следует опасаться обрывов линии электропередач, падения вывесок и других незакрепленных предметов, а также ветхих деревьев. В случае возникновения нештатных ситуаций, следует немедленно обращаться в дежурные службы.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).