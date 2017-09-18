На Сахалине облагородили место захоронения военного летчика

Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

Военный летчик Владимир Цикин разбился, выполняя ночное задание в 1959 году на истребителе МиГ-17. На месте захоронения старшего лейтенанта поисковики покрасили оградку и памятник, заменили старую обшарпанную табличку на новую с фотографией и данными летчика. Работу провели поисковики в рамках грантового проекта «Вечный полет».

Об авиакатастрофе поисковики узнали на местном форуме, когда занимались поиском истребителя в районе поселка Чапланово Холмского городского округа. Они предположили, что за штурвалом самолета, который ищут, находился Владимир Цикин. Во время полевого выезда активисты обнаружили фрагменты машины с заводским и бортовым номерами самолета (2712 и 05 соответственно). Находки говорили о принадлежности к истребителю старшего поколения - МиГ 15, нежели чем у Цикина.

- Мы обратили внимание, что на памятнике приклепан вырезанный из дюралюминия силуэт самолета, на котором остались написанные красной краской цифры 15. Они могут быть бортовым номером найденного нами истребителя, - рассказал руководитель регионального отделения «Поисковое движение России» Артем Бандура. - К сожалению, в архивной справке не указан ни номер двигателя, ни заводской номер самолета, старшего лейтенанта Цикина, также не указано и место катастрофы. Нет у нас и пока информации по найденному в Чапланово самолету МиГ- 15 №2712. Мы сделали дополнительный запрос, надеюсь, получим информацию, которая прояснит ситуацию. Надеемся найти место гибели Владимира Цикина и установить там памятную табличку.

По материалам Центрального Архива Министерства обороны, Владимир Федорович Цикин был старшим лейтенантом в 564 истребительном авиационном полку 29 истребительной авиационной дивизии. 21 декабря 1959 году его самолет взлетел с аэродрома базирования в Ново-Александровске, но не вернулся. Обломки самолёта обнаружили лишь в мае следующего года. Тогда же имя летчика исключили из списков части, как не вернувшегося с полетного задания и погибшего при катастрофе самолёта. Останки Владимира Цикина захоронили на кладбище поселка Ново-Александровск.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.