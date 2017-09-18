Пенсионер катался по Южно-Сахалинску с наркотиком

Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.

Гражданину предложили добровольно выдать запрещенные к обороту средства, если таковые имеются. Однако тот ответил отказом.

При последовавшем осмотре транспортного средства на полу переднего пассажирского сидения стражи порядка обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находились два шприца с жидкостью темно-коричневого цвета с характерным запахом и цветом.

На место была вызвана следственно-оперативная группа для дальнейшего разбирательства.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Изъятое вещество передано на экспертизу. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.