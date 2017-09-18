На Сахалине поймали браконьеров, добывших рыбу с икрой на полмиллиона рублей

На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную кету и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

В результате операции, проведенной при силовой поддержке Росгвардии, полицейские задокументировали факт нелегальной продажи и задержали с поличным как самого злоумышленника, так и тех, кто занимался незаконной добычей ценного биоресурса. Следы на рыбе, обнаруженной у участников «сделки», свидетельствовали о том, что она была добыта браконьерскими орудиями лова.

На участке, принадлежащем подозреваемому, полицейские также обнаружили склад, на котором хранилась браконьерская рыба и икра. Всего стражами порядка было изъято более 500 особей рыбы и 53 килограмма икры-сырца. Предварительная стоимость изъятого составляет более полумиллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 175 Уголовного кодекса Российской Федерации - приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи - лишение свободы сроком до пяти лет.

Помимо этого, в отношении граждан, осуществивших незаконный вылов рыбы лососёвых пород с целью продажи, возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодекса России - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним. Наказание предусматривает штраф до полумиллиона рублей либо лишение свободы сроком от двух до трех лет.