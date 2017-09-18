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Новости
15:25   Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов
                 Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

15:19   Трое студентов СахГУ получили стипендии президента и правительства
                 Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

14:28   На Сахалине поймали браконьеров, добывших рыбу с икрой на полмиллиона рублей 
                 На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

14:17   Пенсионер катался по Южно-Сахалинску с наркотиком 
                 Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.

14:09   На Сахалине облагородили место захоронения военного летчика 
                 Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

14:04   Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона
                 Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

12:17   Медицинский «десант» завершил работу в Курильском районе 
                 В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:58   В Южно-Сахалинске пройдет «САХалинский АРбат»
                 9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

11:30   Около трехсот сахалинцев встретились на «Ночи на льду» 
                 В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.

11:24   «ФК Сахалин» провел дополнительный набор на отделение футбола 
                 17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.

10:52   Пушистый собрал около сотни сахалинских моделистов 
                 Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы – все в этот день было на стороне моделистов.

10:33   В Холмске организован «Сахалинский Курултай башкир» 
                 16 сентября в Холмске прошла учредительная конференция по созданию региональной общественной организации «Сахалинский Курултай башкир», инициатором создания которой стал Заур Галеев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

09:18   В девяти районах Сахалина 18 сентября прогнозируется опасное волнение моря
                 Со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережье Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

09:14   Сахалинские борцы завоевали право выступить на первенстве России 
                 Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки 2002-2003 г.р. из семи регионов (Еврейская Автономная, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край, Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

09:08   Больше 40 тысячам островитян назначена накопительная пенсия 
                 Сахалинцам и курильчанам, кроме назначения страховой пенсии, с июля 2012 года назначаются выплаты из средств пенсионных накоплений. Такие выплаты (всех видов) уже назначены 44 тысячам 964 островитянам, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР по Сахалинской области.

15 сентября
В Южно-Сахалинске наградят грамотами лиц, внесших вклад в японо-российские отношения
                 22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.

Мать маленького Германа из Макарова жестоко обращалась с обоими детьми 
                 Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Южносахалинец свел счеты с жизнью в заброшенном здании 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины. Его нашли утром 14 сентября в заброшенном здании № 1/1 по проспекту Мира, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд 
                 Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

3 ноября сахалинцы напишут большой этнографический диктант
                 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

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18 сентября 2017 г., 15:25

Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов

Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить развитию таких территорий области как Курильские острова, отдаленные муниципальные образования Сахалина. 

Очередное заседание совета было, в частности, посвящено подведению итогов деятельности региональных институтов, чья основная задача - стимулировать рост островной экономики. Это «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО), а также агентство по привлечению инвестиций и фонд развития предпринимательства.

Как доложил глава КРСО Андрей Якубич, за все время своего существования корпорация получила 64 заявки от инициаторов проектов. 48 - в 2016 году, за восемь месяцев 2017-го - 16. В настоящее время финансируются шесть крупных проектов. Это расширение свиноводческого комплекса до 62 тысяч голов в селе Таранай Анивского района; строительство на юге Сахалина двух животноводческих комплексов с общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тысяч тонн в год; увеличение добычи угля на Солнцевском месторождении; строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа производительностью 1,5 тонны в час; создание спортивной инфраструктуры горнолыжного курорта «Горный воздух» на горе Красной; цех по переработке сельскохозяйственной продукции с автоматизированной линией по производству мягких консервов в селе Красногорск Томаринского района. Общая сумма выданных финансовых средств - 8,63 миллиарда рублей.

Одна из основных функций недавно созданного регионального агентства по привлечению инвестиций - обеспечение режима «одного окна» для потенциальных инвесторов. И сегодня с его помощью компания, намеренная вложить средства в создание производства на островах, может решать многие вопросы, не теряя время на посещение многочисленных государственных и муниципальных органов власти. За несколько месяцев поддержку со стороны агентства получили инициаторы более 200 инвестиционных проектов. В настоящее время организация ведет 40 начинаний общей стоимостью свыше 7 миллиардов рублей - в туризме, рыбопромышленном комплексе, сельском хозяйстве, обрабатывающих отраслях. Ожидаемый эффект от их реализации - 807 новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджеты всех уровней - более 10 миллиардов рублей.

В свою очередь Сахалинский фонд развития предпринимательства нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности, с помощью микрозаймов. Например, предприниматели, ведущие деятельность в приоритетных для области отраслях, а также обладатели так называемого «дальневосточного гектара» могут получить займы в размере до трех миллионов рублей под пять процентов годовых. Срок - до трех лет. В настоящее время фонд выдал 515 микрозаймов на сумму 532,6 миллиона рублей. Также организация выступает в качестве поручителя для субъектов малого и среднего бизнеса, которые не имеют достаточного залога для получения необходимых кредитных средств. В настоящее время выдано 290 поручительства на сумму более миллиарда рублей. Это позволило предпринимателям привлечь финансовые ресурсы в объеме свыше 2,54 миллиарда рублей.

При этом губернатор обратил внимание, что почти половина поручительств, выданных фондом, - 49,3 процента - сконцентрирована в сфере торговли. Он поставил задачу: фонд, как и другие региональные институты развития, должен сосредоточить свои усилия на создании новых рабочих мест в производственной сфере.

Также участники заседания предварительно рассмотрели масштабный проект муниципального инновационного кластера. Он предусматривает создание опытно-производственной установки по рециклингу железобетонных изделий. В дальнейшем это оборудование предполагается использовать для переработки соответствующих сооружений бывших целлюлозно-бумажных заводов на Сахалине, производства бетонного бута и щебня, которые применяются в дорожном строительстве.

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Автор: Острова


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15:25   Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов
                 Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

15:19   Трое студентов СахГУ получили стипендии президента и правительства
                 Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

14:28   На Сахалине поймали браконьеров, добывших рыбу с икрой на полмиллиона рублей 
                 На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

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14:09   На Сахалине облагородили место захоронения военного летчика 
                 Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

14:04   Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона
                 Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

12:17   Медицинский «десант» завершил работу в Курильском районе 
                 В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

11:58   В Южно-Сахалинске пройдет «САХалинский АРбат»
                 9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

11:30   Около трехсот сахалинцев встретились на «Ночи на льду» 
                 В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.

11:24   «ФК Сахалин» провел дополнительный набор на отделение футбола 
                 17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.

10:52   Пушистый собрал около сотни сахалинских моделистов 
                 Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы – все в этот день было на стороне моделистов.

10:33   В Холмске организован «Сахалинский Курултай башкир» 
                 16 сентября в Холмске прошла учредительная конференция по созданию региональной общественной организации «Сахалинский Курултай башкир», инициатором создания которой стал Заур Галеев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.

09:18   В девяти районах Сахалина 18 сентября прогнозируется опасное волнение моря
                 Со второй половины дня 18 сентября прогнозируется ураганный ветер и волнение моря на побережье Невельского, Холмского, Томаринского, Курильского и Южно-Курильского районов в южной части Татарского пролива (с ожидаемой высотой волн 6-7 метров) и Охотского моря (с ожидаемой высотой волн 8-9 метров). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении МЧС.

09:14   Сахалинские борцы завоевали право выступить на первенстве России 
                 Во Владивостоке состоялось первенство ДФО по вольной борьбе. На ковер вышли юноши и девушки 2002-2003 г.р. из семи регионов (Еврейская Автономная, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Приморский и Хабаровский край, Якутия). Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта Сахалинской области.

09:08   Больше 40 тысячам островитян назначена накопительная пенсия 
                 Сахалинцам и курильчанам, кроме назначения страховой пенсии, с июля 2012 года назначаются выплаты из средств пенсионных накоплений. Такие выплаты (всех видов) уже назначены 44 тысячам 964 островитянам, сообщили ТИА «Острова» в отделении ПФР по Сахалинской области.

15 сентября
В Южно-Сахалинске наградят грамотами лиц, внесших вклад в японо-российские отношения
                 22 сентября в 18:00 в резиденции генерального консула Японии в Южно-Сахалинске состоится церемония награждения грамотами министра иностранных дел Японии. Их получат четверо - граждане России и Японии, внесшие значительный вклад в японо-российские отношения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Генеральном консульстве Японии.

Мать маленького Германа из Макарова жестоко обращалась с обоими детьми 
                 Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова, матери мальчика Германа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Южносахалинец свел счеты с жизнью в заброшенном здании 
                 Следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины. Его нашли утром 14 сентября в заброшенном здании № 1/1 по проспекту Мира, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

25 сахалинских студентов вступили в студенческий стройотряд 
                 Развитие движения «Российские студенческие отряды» в островном регионе обсудили со студентами Сахалинского гуманитарно-технологического института. Куратором мероприятия стал начальник отдела молодежной политики министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Александр Неустроев, сообщили ТИА «Острова» в региональном минспорте.

3 ноября сахалинцы напишут большой этнографический диктант
                 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». Сахалинская область станет ее участницей во второй раз, сообщили ТИА «Острова» в региональном министерстве образования.

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