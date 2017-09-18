18 сентября 2017 г., 15:25

Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов

Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить развитию таких территорий области как Курильские острова, отдаленные муниципальные образования Сахалина.

Очередное заседание совета было, в частности, посвящено подведению итогов деятельности региональных институтов, чья основная задача - стимулировать рост островной экономики. Это «Корпорация развития Сахалинской области» (КРСО), а также агентство по привлечению инвестиций и фонд развития предпринимательства.

Как доложил глава КРСО Андрей Якубич, за все время своего существования корпорация получила 64 заявки от инициаторов проектов. 48 - в 2016 году, за восемь месяцев 2017-го - 16. В настоящее время финансируются шесть крупных проектов. Это расширение свиноводческого комплекса до 62 тысяч голов в селе Таранай Анивского района; строительство на юге Сахалина двух животноводческих комплексов с общим поголовьем 3800 голов дойного стада и мощностей по переработке молока до 33 тысяч тонн в год; увеличение добычи угля на Солнцевском месторождении; строительство мини-завода по производству сжиженного природного газа производительностью 1,5 тонны в час; создание спортивной инфраструктуры горнолыжного курорта «Горный воздух» на горе Красной; цех по переработке сельскохозяйственной продукции с автоматизированной линией по производству мягких консервов в селе Красногорск Томаринского района. Общая сумма выданных финансовых средств - 8,63 миллиарда рублей.

Одна из основных функций недавно созданного регионального агентства по привлечению инвестиций - обеспечение режима «одного окна» для потенциальных инвесторов. И сегодня с его помощью компания, намеренная вложить средства в создание производства на островах, может решать многие вопросы, не теряя время на посещение многочисленных государственных и муниципальных органов власти. За несколько месяцев поддержку со стороны агентства получили инициаторы более 200 инвестиционных проектов. В настоящее время организация ведет 40 начинаний общей стоимостью свыше 7 миллиардов рублей - в туризме, рыбопромышленном комплексе, сельском хозяйстве, обрабатывающих отраслях. Ожидаемый эффект от их реализации - 807 новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджеты всех уровней - более 10 миллиардов рублей.

В свою очередь Сахалинский фонд развития предпринимательства нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, в частности, с помощью микрозаймов. Например, предприниматели, ведущие деятельность в приоритетных для области отраслях, а также обладатели так называемого «дальневосточного гектара» могут получить займы в размере до трех миллионов рублей под пять процентов годовых. Срок - до трех лет. В настоящее время фонд выдал 515 микрозаймов на сумму 532,6 миллиона рублей. Также организация выступает в качестве поручителя для субъектов малого и среднего бизнеса, которые не имеют достаточного залога для получения необходимых кредитных средств. В настоящее время выдано 290 поручительства на сумму более миллиарда рублей. Это позволило предпринимателям привлечь финансовые ресурсы в объеме свыше 2,54 миллиарда рублей.

При этом губернатор обратил внимание, что почти половина поручительств, выданных фондом, - 49,3 процента - сконцентрирована в сфере торговли. Он поставил задачу: фонд, как и другие региональные институты развития, должен сосредоточить свои усилия на создании новых рабочих мест в производственной сфере.

Также участники заседания предварительно рассмотрели масштабный проект муниципального инновационного кластера. Он предусматривает создание опытно-производственной установки по рециклингу железобетонных изделий. В дальнейшем это оборудование предполагается использовать для переработки соответствующих сооружений бывших целлюлозно-бумажных заводов на Сахалине, производства бетонного бута и щебня, которые применяются в дорожном строительстве.