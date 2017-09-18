18 сентября 2017 г., 15:44

Южносахалинка пырнула ножом супруга

Полицейские Южно-Сахалинска установили подозреваемую в причинении вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение со службы скорой помощи о том, что на одном из вызовов в реанимацию доставили 62-летнего гражданина.

У мужчины было диагностировано проникающее ножевое ранение грудной клетки с поражением внутренних органов.

Незамедлительно на место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и гражданку, причастную к данному деянию.

Как оказалось, ножевое ранение потерпевшему нанесла его жена - местная жительница 1956 года рождения. Установлено, что утром между супругами возник конфликт на бытовой почве. В ходе разгорающегося скандала женщина схватила со стола кухонный нож и один раз ударила им потерпевшего в грудь.

Гражданка дала признательные показания. У нее взято обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.