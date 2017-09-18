Сахалинец выиграл чемпионат России по практической стрельбе

До конца сентября на свинокомплексе у Тараная забьют первую тысячу свиней

Как сообщил генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, 18 сентября на недавно отстроенной второй очереди свинокомплекса, расположенного вблизи села Таранай Анивского района, начат забой скота. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Корпорации развития Сахалинской области.



Как сообщил генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, 18 сентября на недавно отстроенной второй очереди свинокомплекса, расположенного вблизи села Таранай Анивского района, начат забой скота. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Корпорации развития Сахалинской области.

На Сахалине определили победителей соревнований по конному спорту для детей с ограниченными возможностями

Владимир Подольный и Милана Швецова будут защищать честь Сахалинской области на всероссийском фестивале по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».



Владимир Подольный и Милана Швецова будут защищать честь Сахалинской области на всероссийском фестивале по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

Фотограф Владимир Ролов даст мастер-класс в Южно-Сахалинске

21 сентября в Южно-Сахалинске пройдет мастер-класс классика советской фотографии Владимира Ролова. Вход на мероприятие – свободный, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.



21 сентября в Южно-Сахалинске пройдет мастер-класс классика советской фотографии Владимира Ролова. Вход на мероприятие – свободный, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

На территории десяти районов Сахалина ночью сохранятся сильный дождь и ветер

Ночью 19 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах сохранятся очень сильный дождь и сильный ветер с порывами до 33-38 м/с (ураган). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.



Ночью 19 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах сохранятся очень сильный дождь и сильный ветер с порывами до 33-38 м/с (ураган). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

Южносахалинцам покажут выставку «Портрет ушедшей эпохи»

22 сентября в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова откроется авторская выставка Владимира Ролова «Портрет ушедшей эпохи». Начало – в 18 часов, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.



22 сентября в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова откроется авторская выставка Владимира Ролова «Портрет ушедшей эпохи». Начало – в 18 часов, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Сахалинец выиграл чемпионат России по практической стрельбе

Тренер сахалинского центра технических видов спорта Рамазан Мубараков выиграл чемпионат России по практической стрельбе, который на днях завершился в Серпухове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.



Тренер сахалинского центра технических видов спорта Рамазан Мубараков выиграл чемпионат России по практической стрельбе, который на днях завершился в Серпухове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.

Южносахалинка пырнула ножом супруга

Полицейские Южно-Сахалинска установили подозреваемую в причинении вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение со службы скорой помощи о том, что на одном из вызовов в реанимацию доставили 62-летнего гражданина.



Полицейские Южно-Сахалинска установили подозреваемую в причинении вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение со службы скорой помощи о том, что на одном из вызовов в реанимацию доставили 62-летнего гражданина.

Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов

Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.



Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Трое студентов СахГУ получили стипендии президента и правительства

Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.



Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

На Сахалине поймали браконьеров, добывших рыбу с икрой на полмиллиона рублей

На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.



На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

Пенсионер катался по Южно-Сахалинску с наркотиком

Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.



Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.

На Сахалине облагородили место захоронения военного летчика

Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.



Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона

Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Медицинский «десант» завершил работу в Курильском районе

В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.



В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске пройдет «САХалинский АРбат»

9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.



9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

Около трехсот сахалинцев встретились на «Ночи на льду»

В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.



В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.

«ФК Сахалин» провел дополнительный набор на отделение футбола

17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.



17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.

Пушистый собрал около сотни сахалинских моделистов

Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы – все в этот день было на стороне моделистов.



Второй фестиваль радиоуправляемых моделей собрал на аэродроме Пушистый 17 сентября около 100 участников, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском ЦТВС. Летная погода, подготовленные автомобильная и воздушная трассы, «включенные в процесс» болельщики, хорошие призы – все в этот день было на стороне моделистов.

В Холмске организован «Сахалинский Курултай башкир»

16 сентября в Холмске прошла учредительная конференция по созданию региональной общественной организации «Сахалинский Курултай башкир», инициатором создания которой стал Заур Галеев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.



16 сентября в Холмске прошла учредительная конференция по созданию региональной общественной организации «Сахалинский Курултай башкир», инициатором создания которой стал Заур Галеев. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе администрации.