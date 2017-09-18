18 сентября 2017 г., 16:36

На территории десяти районов Сахалина ночью сохранятся сильный дождь и ветер

Ночью 19 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах сохранятся очень сильный дождь и сильный ветер с порывами до 33-38 м/с (ураган). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

Кроме этого, 19 сентября на реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м. Также, по данным синоптиков, с утра 19 сентября у юго-западного побережья Сахалина (Томаринский, Холмский, Невельский районы) ожидается опасное волнение моря 4 метра и более, подъем уровня моря до опасных отметок, возможно подтопление, повреждение береговых сооружений. Явление сохранится до середины дня 19 сентября.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий опасных природных явлений, к реагированию готовы. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Жителям и гостям, находящимся на территориях указанных районов, спасатели рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населённых пунктов без особой необходимости. Кроме того, следует уточнить местонахождение родных и близких и принять меры, чтобы они успели подготовиться к непогоде. Туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать погоду в подготовленных для этого местах. При необходимости следует немедленно обратиться в дежурные службы.

Следует остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений. Ни в коем случае не следует приближаться к оборванным проводам.

Телефон пожарно-спасательной службы: 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).