Фотограф Владимир Ролов даст мастер-класс в Южно-Сахалинске

21 сентября в Южно-Сахалинске пройдет мастер-класс классика советской фотографии Владимира Ролова. Вход на мероприятие - свободный, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

План мастер-класса:

Часть 1. Как из фотолюбителей получаются профессионалы и фотохудожники? Что такое фотолюбитель, профессионал и фотохудожник. Понятие «творец». Задачи, которые ставит перед собой каждая группа. Средства достижения цели каждой группой. Конечный продукт каждой группы.

Часть 2. Пристрастия фотографов, виды и жанры фотографии, прикладная и творческая фотография. Задачи прикладной и творческой фотографии. Понятие образа и образности. Поиск образа.

Часть 3. Определение профессионального и художественного качества снимков. Критерии оценки.

Часть 4. Показ разных жанров на примере «свежих» снимков Владимира Ролова.

Часть 5. Объявление блиц-фотоконкурса.

Часть 6. Общение, ответы на вопросы.

Мастер-класс состоится 21 сентября в 18:30 в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. Вход свободный.

Как сообщалось ранее, 22 сентября в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова откроется авторская выставка Владимира Ролова «Портрет ушедшей эпохи».

Владимир Ролов родился в 1953 году на Южном Урале. Свою первую камеру, среднеформатную «мыльницу» «Этюд», он получил в подарок на восьмой день рождения от дяди-фотографа. Уже в 13 лет Ролов стал внештатным фотокорреспондентом газеты тракторного завода «За трудовую доблесть» - так начался его журналистский путь.

Позже он окончил Челябинский политехнический институт, но работать пошёл не по профессии, а в газету «Советское Зауралье». «Я снимаю людей, потому что люблю их», - говорил Владимир Ролов. В 1982 году в газете «Советская Россия» опубликовали снимки Владимир Ролова, и в том же году он был принят на работу в качестве фотокорреспондента по зоне Урала и Западной Сибири. Три года спустя он стал заведующим отделом иллюстрации в московской редакции газеты. После учебы в германском Байройте в 1989 году Владимир восемь лет работал социальным педагогом для переселенцев из бывшего СССР, а когда программа приёма завершилась, был принят в глазную клинику Франкфурта-на-Майне медицинским фотографом.

Владимир Ролов - член Германского национального фотографического общества, участник полутора десятков крупных фотовыставок в Европе и Америке, сотрудничал со многими периодическими изданиями страны. На счету Владимира Ролова авторство и соавторство десятка книг, он написал более 300 журналистских статей. Как писатель Владимир Ролов известен прежде всего книгами «Рассказы и фотографии из 80-х» (2008) и «Фро. Роман с фотографиями» (2014).