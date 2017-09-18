На Сахалине определили победителей соревнований по конному спорту для детей с ограниченными возможностями

Владимир Подольный и Милана Швецова будут защищать честь Сахалинской области на всероссийском фестивале по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

Определились победители региональных соревнований по адаптивному конному спорту, которые проходили в КСК «Золотой Мустанг». В соревнованиях приняли участие 18 юных наездников. По итогам соревнований были выбраны двое победителей.

Владимиру Подольному 10 лет. Он занимается конным спортом уже 2 года. И скоро представит Сахалин в категории «Самостоятельное управление лошадью».

Милане 8 лет, она всего год занимается конным спортом. Это уже вторые ее соревнования и первая победа. В Москве она выступит в категории «Выполнение упражнений по команде инструктора на лошади под управлением коновода».

Региональный фонд «Родные Острова» отправит победителей этих соревнований в Москву на Всероссийский фестиваль по конному спорту для детей с ограниченными возможностями «Золотая осень». Фонд возьмет на себя обязательства по оплате авиабилетов для самих спортсменов с ограниченными возможностями, их родителей и тренера.