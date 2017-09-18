До конца сентября на свинокомплексе у Тараная забьют первую тысячу свиней

Как сообщил генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, 18 сентября на недавно отстроенной второй очереди свинокомплекса, расположенного вблизи села Таранай Анивского района, начат забой скота. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Корпорации развития Сахалинской области.

Поросята, которые родились здесь 5 апреля, в планируемые сроки достигли товарного веса и уже завтра начнут попадать на столы сахалинцев. До конца месяца на предприятии планируют забить первую тысячу голов.

Проект строительства второй очереди свинокомплекса на 50 тысяч голов профинансировала Корпорация развития Сахалинской области. Всего свинокомплекс рассчитан на 62 тысячи голов. Последний транш был переведен инициатору проекта в апреле. Проект является важной составной частью территории опережающего социально-экономического развития «Южная».

Первая очередь проекта - создание производственного комплекса, где на забой откармливаются 12 тысяч свиней в год, была ранее успешно реализована при поддержке правительства Сахалинской области. До сегодняшнего забоя Мерси Агро Сахалин производило 1 320 тонн свинины в год. Мясо поступает в продажу охлажденным, в тушах и полутушах и реализуется населению по социальной цене (250 руб/кг. в фермерском разрубе). Это основное условие предоставления инициатору проекта государственной поддержки.

Общий объем финансирования строительства второй свинокомплекса составил 2 миллиарда 70 миллионов рублей от Корпорации развития Сахалинской области и 230 миллионов рублей собственных вложений АО «Мерси Агро Сахалин». Финансовые средства предоставлены на платной и возвратной основе. Вернувшиеся с прибылью деньги пойдут на реинвестирование в новые социально-значимые региональные проекты.,

Планируется, что свинокомплекс в селе Таранай Анивского района будет поставлять на внутренний рынок Сахалина по социальной цене до пяти тысяч тонн качественного охлажденного мяса в год.