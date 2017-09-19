19 сентября 2017 г., 10:18

26 ремонтных бригад восстанавливают электроснабжение на Сахалине

ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных 18 и 19 сентября мощным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 26 оперативно-выездных бригад компании (58 человек) и 25 единиц техники, сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании.

В целом, при прохождении циклона, который сопровождался штормовым ветром и дождём, произошло 53 отключения линий электропередачи напряжением 6-10 кВ, 4 - 35 кВ, 2 - 110 кВ, 4 - 220 кВ.

Несмотря на непогоду, сегодня ночью энергетики восстановили электроснабжение сел Елочки, Дальнее, Весточка Южно-Сахалинска, Яблочное Холмского района, Дачное Корсаковского района, а также планировочных районов Хомутово и Октябрьский областного центра.

По состоянию на утро сегодняшнего дня остаются поврежденными 3 линии электропередачи напряжением 35 кв, а также 15 ЛЭП и 13 участков линий 6-10 кВ.

Полностью обесточены села Высокое, Огоньки Анивского района, Пионеры Холмского района, Советское, Стародубское, Взморье Долинского района, Воскресеновка Тымовского района; частично - города Анива, Долинск, села Тамбовское Корсаковского района, Петропавловское Анивского района, Костромское и Чехов Холмского района, Березняки Южно-Сахалинска.

Восстановить электроснабжение планируется в течение сегодняшнего дня.

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность - не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго»: http://sakh-frs.ru/?style=4