Инвалиду по зрению в Южно-Сахалинске предоставили белую трость

Инвалид по зрению, южносахалинец Степан Папилян получил белую трость, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области. Для Степана Артемовича это не просто приятный сюрприз, а очень важное приобретение.

Горожанин ведет активный образ жизни, специальная трость ему необходима для удобства и безопасности при передвижении по улицам.

Долгое время инвалид по зрению вынужденно обходился без белой трости. В Фонде социального страхования, который обеспечивает инвалидов техническими средствами реабилитации, его просьбу удовлетворить не могли, поскольку еще не решен до конца вопрос о включении трости в перечень средств реабилитации его индивидуальной программы.

Для решения проблемы по поручению губернатора области Олега Кожемяко министерством социальной защиты складная белая трость 12 сентября передана Степану Папиляну в постоянное пользование.