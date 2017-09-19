19 сентября 2017 г., 10:58

Сахалинским диабетикам напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками

В министерстве здравоохранения Сахалинской области напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, приоритетно средствами контроля за уровнем сахара в крови обеспечиваются дети и пациенты с 1 типом сахарного диабета (инсулинозависимые).

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Сахалинской области от 12.12.2016 № 1556-р «О распределении средств ведения инсулина и контроля за уровнем сахара в крови для обеспечения льготной категории граждан региональной ответственности в 2017 году» лечащий врач с учетом характера заболевания и при наличии показаний может выписать бесплатно льготнику:

- при сахарном диабете 1 типа (инсулинзависимый) тест-полоски к глюкометру (№ 50 в упаковке) - по 1 упаковке в месяц, 12 упаковок в год.

В настоящее время во все аптеки Сахалинской области, участвующие в программе льготного лекарственного обеспечения, поступили тест-полоски российского производства к глюкометру Сателит.

Обеспечение граждан средствами контроля за уровнем сахара в крови ведется в соответствии с указанным порядком.