Сахалинским диабетикам напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
В министерстве здравоохранения Сахалинской области напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, приоритетно средствами контроля за уровнем сахара в крови обеспечиваются дети и пациенты с 1 типом сахарного диабета (инсулинозависимые).
Инвалид по зрению, южносахалинец Степан Папилян получил белую трость, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области. Для Степана Артемовича это не просто приятный сюрприз, а очень важное приобретение.
ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных 18 и 19 сентября мощным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 26 оперативно-выездных бригад компании (58 человек) и 25 единиц техники, сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании.
До конца сентября на свинокомплексе у Тараная забьют первую тысячу свиней
Как сообщил генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, 18 сентября на недавно отстроенной второй очереди свинокомплекса, расположенного вблизи села Таранай Анивского района, начат забой скота. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Корпорации развития Сахалинской области.
Владимир Подольный и Милана Швецова будут защищать честь Сахалинской области на всероссийском фестивале по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».
21 сентября в Южно-Сахалинске пройдет мастер-класс классика советской фотографии Владимира Ролова. Вход на мероприятие – свободный, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.
Ночью 19 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах сохранятся очень сильный дождь и сильный ветер с порывами до 33-38 м/с (ураган). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
22 сентября в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова откроется авторская выставка Владимира Ролова «Портрет ушедшей эпохи». Начало – в 18 часов, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Тренер сахалинского центра технических видов спорта Рамазан Мубараков выиграл чемпионат России по практической стрельбе, который на днях завершился в Серпухове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
Полицейские Южно-Сахалинска установили подозреваемую в причинении вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение со службы скорой помощи о том, что на одном из вызовов в реанимацию доставили 62-летнего гражданина.
Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.
На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.
Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.
Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.
Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.
В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.
17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.
|Архив новостей
|
В министерстве здравоохранения Сахалинской области напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, приоритетно средствами контроля за уровнем сахара в крови обеспечиваются дети и пациенты с 1 типом сахарного диабета (инсулинозависимые).
В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Сахалинской области от 12.12.2016 № 1556-р «О распределении средств ведения инсулина и контроля за уровнем сахара в крови для обеспечения льготной категории граждан региональной ответственности в 2017 году» лечащий врач с учетом характера заболевания и при наличии показаний может выписать бесплатно льготнику:
- при сахарном диабете 1 типа (инсулинзависимый) тест-полоски к глюкометру (№ 50 в упаковке) - по 1 упаковке в месяц, 12 упаковок в год.
В настоящее время во все аптеки Сахалинской области, участвующие в программе льготного лекарственного обеспечения, поступили тест-полоски российского производства к глюкометру Сателит.
Обеспечение граждан средствами контроля за уровнем сахара в крови ведется в соответствии с указанным порядком.
В министерстве здравоохранения Сахалинской области напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, приоритетно средствами контроля за уровнем сахара в крови обеспечиваются дети и пациенты с 1 типом сахарного диабета (инсулинозависимые).
Инвалид по зрению, южносахалинец Степан Папилян получил белую трость, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области. Для Степана Артемовича это не просто приятный сюрприз, а очень важное приобретение.
ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных 18 и 19 сентября мощным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 26 оперативно-выездных бригад компании (58 человек) и 25 единиц техники, сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании.
До конца сентября на свинокомплексе у Тараная забьют первую тысячу свиней
Как сообщил генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, 18 сентября на недавно отстроенной второй очереди свинокомплекса, расположенного вблизи села Таранай Анивского района, начат забой скота. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Корпорации развития Сахалинской области.
Владимир Подольный и Милана Швецова будут защищать честь Сахалинской области на всероссийском фестивале по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».
21 сентября в Южно-Сахалинске пройдет мастер-класс классика советской фотографии Владимира Ролова. Вход на мероприятие – свободный, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.
Ночью 19 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах сохранятся очень сильный дождь и сильный ветер с порывами до 33-38 м/с (ураган). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.
22 сентября в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова откроется авторская выставка Владимира Ролова «Портрет ушедшей эпохи». Начало – в 18 часов, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.
Тренер сахалинского центра технических видов спорта Рамазан Мубараков выиграл чемпионат России по практической стрельбе, который на днях завершился в Серпухове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.
Полицейские Южно-Сахалинска установили подозреваемую в причинении вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение со службы скорой помощи о том, что на одном из вызовов в реанимацию доставили 62-летнего гражданина.
Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.
На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.
Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.
Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.
Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.
9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.
В минувшие выходные на ледовой арене дворца спорта «Кристалл» в Южно-Сахалинске был аншлаг. В ночь с субботы на воскресенье здесь впервые прошла акция «Ночь на льду», сообщили ТИА «Острова» в спортивном учреждении.
17 сентября прошел дополнительный набор на отделение футбола ОГАУ «ФК Сахалин» среди ребят 2008-2010 г.р. Несмотря на то, что начало мероприятия было назначено на 09:30, задолго до этого на стадион «Спартак» приехали несколько десятков юных спортсменов вместе со своими родителями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе клуба.
Работа кипит, ждем окончания. Интересно только, почему не ...
Анивчанин, анивчанка, анивчане. Стыдно информационному ...
Интересно очень что будет дальше? Мало информации у ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru