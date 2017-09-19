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Новости
12:02   Холмск встретил «Сахалинский ариран» 
                 В Холмск для участия во втором фестивале «Сахалинский ариран» прибыли гости из Республики Корея. Накануне глава администрации округа встретился с артистами, представителями министерства культуры, приехавшими из города Мунген провинции Кенсабукто. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе администрации Холмска.

11:26   Сахалинцев приглашают присоединиться к «Большому этнографическому диктанту»
                 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

10:58   Сахалинским диабетикам напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками
                 В министерстве здравоохранения Сахалинской области напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, приоритетно средствами контроля за уровнем сахара в крови обеспечиваются дети и пациенты с 1 типом сахарного диабета (инсулинозависимые).

10:55   Инвалиду по зрению в Южно-Сахалинске предоставили белую трость 
                 Инвалид по зрению, южносахалинец Степан Папилян получил белую трость, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области. Для Степана Артемовича это не просто приятный сюрприз, а очень важное приобретение.

10:18   26 ремонтных бригад восстанавливают электроснабжение на Сахалине
                 ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных 18 и 19 сентября мощным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 26 оперативно-выездных бригад компании (58 человек) и 25 единиц техники, сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании.

18 сентября
До конца сентября на свинокомплексе у Тараная забьют первую тысячу свиней 
                 Как сообщил генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, 18 сентября на недавно отстроенной второй очереди свинокомплекса, расположенного вблизи села Таранай Анивского района, начат забой скота. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Корпорации развития Сахалинской области.

На Сахалине определили победителей соревнований по конному спорту для детей с ограниченными возможностями 
                 Владимир Подольный и Милана Швецова будут защищать честь Сахалинской области на всероссийском фестивале по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

Фотограф Владимир Ролов даст мастер-класс в Южно-Сахалинске 
                 21 сентября в Южно-Сахалинске пройдет мастер-класс классика советской фотографии Владимира Ролова. Вход на мероприятие – свободный, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

На территории десяти районов Сахалина ночью сохранятся сильный дождь и ветер
                 Ночью 19 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах сохранятся очень сильный дождь и сильный ветер с порывами до 33-38 м/с (ураган). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

Южносахалинцам покажут выставку «Портрет ушедшей эпохи» 
                 22 сентября в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова откроется авторская выставка Владимира Ролова «Портрет ушедшей эпохи». Начало – в 18 часов, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Сахалинец выиграл чемпионат России по практической стрельбе
                 Тренер сахалинского центра технических видов спорта Рамазан Мубараков выиграл чемпионат России по практической стрельбе, который на днях завершился в Серпухове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.

Южносахалинка пырнула ножом супруга
                 Полицейские Южно-Сахалинска установили подозреваемую в причинении вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение со службы скорой помощи о том, что на одном из вызовов в реанимацию доставили 62-летнего гражданина.

Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов
                 Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Трое студентов СахГУ получили стипендии президента и правительства
                 Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

На Сахалине поймали браконьеров, добывших рыбу с икрой на полмиллиона рублей 
                 На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

Пенсионер катался по Южно-Сахалинску с наркотиком 
                 Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.

На Сахалине облагородили место захоронения военного летчика 
                 Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона
                 Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Медицинский «десант» завершил работу в Курильском районе 
                 В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске пройдет «САХалинский АРбат»
                 9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

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19 сентября 2017 г., 12:02

Холмск встретил «Сахалинский ариран»

В Холмск для участия во втором фестивале «Сахалинский ариран» прибыли гости из Республики Корея. Накануне глава администрации округа встретился с артистами, представителями министерства культуры, приехавшими из города Мунген провинции Кенсабукто. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе администрации Холмска.

Гости из Страны утренней свежести поделились впечатлениями о населенных пунктах Сахалинской области, природе островного региона и его жителях.

- Видно, что город Холмск развивается и в будущем станет еще красивее, я,  как ваш коллега, тоже мэр города, рад за холмчан, - отметил мэр города Мунген Ко Юн Хван.

В этом году отмечается пятилетие включения народной песни Ариран в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.  В прошлом году Холмск уже встречал фестиваль «Сахалинский ариран». Глава Холмска Андрей Сухомесов отметил важность продолжения культурного обмена между странами: «Подобный культурный обмен объединяет людей, у нас много общего с корейским народом. Хотелось бы, чтобы начатая традиция  была продолжена».

Вечером выступление корейских артистов состоялось в Центральном доме культуры. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, холмчане пришли прикоснуться к культуре Республики Корея.

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Автор: Острова


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12:02   Холмск встретил «Сахалинский ариран» 
                 В Холмск для участия во втором фестивале «Сахалинский ариран» прибыли гости из Республики Корея. Накануне глава администрации округа встретился с артистами, представителями министерства культуры, приехавшими из города Мунген провинции Кенсабукто. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе администрации Холмска.

11:26   Сахалинцев приглашают присоединиться к «Большому этнографическому диктанту»
                 Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом регионе страны пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году мероприятие получило статус международного – к его проведению подключилось Россотрудничество. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

10:58   Сахалинским диабетикам напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками
                 В министерстве здравоохранения Сахалинской области напоминают о порядке льготного обеспечения тест-полосками. Как сообщили ТИА «Острова» в ведомстве, приоритетно средствами контроля за уровнем сахара в крови обеспечиваются дети и пациенты с 1 типом сахарного диабета (инсулинозависимые).

10:55   Инвалиду по зрению в Южно-Сахалинске предоставили белую трость 
                 Инвалид по зрению, южносахалинец Степан Папилян получил белую трость, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области. Для Степана Артемовича это не просто приятный сюрприз, а очень важное приобретение.

10:18   26 ремонтных бригад восстанавливают электроснабжение на Сахалине
                 ПАО «Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных 18 и 19 сентября мощным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 26 оперативно-выездных бригад компании (58 человек) и 25 единиц техники, сообщили ТИА «Острова» в энергокомпании.

18 сентября
До конца сентября на свинокомплексе у Тараная забьют первую тысячу свиней 
                 Как сообщил генеральный директор АО «Мерси Агро Сахалин» Алексей Пахомов, 18 сентября на недавно отстроенной второй очереди свинокомплекса, расположенного вблизи села Таранай Анивского района, начат забой скота. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Корпорации развития Сахалинской области.

На Сахалине определили победителей соревнований по конному спорту для детей с ограниченными возможностями 
                 Владимир Подольный и Милана Швецова будут защищать честь Сахалинской области на всероссийском фестивале по конному спорту для детей с ограниченными возможностями. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном фонде «Родные острова».

Фотограф Владимир Ролов даст мастер-класс в Южно-Сахалинске 
                 21 сентября в Южно-Сахалинске пройдет мастер-класс классика советской фотографии Владимира Ролова. Вход на мероприятие – свободный, сообщили ТИА «Острова» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке.

На территории десяти районов Сахалина ночью сохранятся сильный дождь и ветер
                 Ночью 19 сентября в Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Долинском, Холмском, Анивском, Невельском, Корсаковском, Томаринском и Макаровском районах сохранятся очень сильный дождь и сильный ветер с порывами до 33-38 м/с (ураган). Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС по Сахалинской области.

Южносахалинцам покажут выставку «Портрет ушедшей эпохи» 
                 22 сентября в литературно-художественном музее книги А.П. Чехова откроется авторская выставка Владимира Ролова «Портрет ушедшей эпохи». Начало – в 18 часов, сообщили ТИА «Острова» в культурном учреждении.

Сахалинец выиграл чемпионат России по практической стрельбе
                 Тренер сахалинского центра технических видов спорта Рамазан Мубараков выиграл чемпионат России по практической стрельбе, который на днях завершился в Серпухове. Об этом ТИА «Острова» сообщили в спортивном учреждении.

Южносахалинка пырнула ножом супруга
                 Полицейские Южно-Сахалинска установили подозреваемую в причинении вреда здоровью. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 16 сентября в дежурную часть поступило сообщение со службы скорой помощи о том, что на одном из вызовов в реанимацию доставили 62-летнего гражданина.

Корпорация развития Сахалинской области с начала открытия получила 64 заявки от инициаторов проектов
                 Основным критерием оценки деятельности региональных институтов развития должно стать создание новых рабочих мест. Такой акцент сделал губернатор Олег Кожемяко, выступая на заседании регионального совета по инвестиционной деятельности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Трое студентов СахГУ получили стипендии президента и правительства
                 Студенты Сахалинского государственного университета – четверокурсники Богдан Пономаренко, Данил Полыновский и Мария Романова - удостоились стипендий президента и правительства РФ. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе СахГУ.

На Сахалине поймали браконьеров, добывших рыбу с икрой на полмиллиона рублей 
                 На Сахалине сотрудникам полиции поступила информация о том, что некий гражданин скупает в частном порядке свежевыловленную рыбу горбушу и красную икру. Стражам порядка удалось пресечь нарушение закона, сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МВД.

Пенсионер катался по Южно-Сахалинску с наркотиком 
                 Автоинспекторы в Южно-Сахалинске в районе дома № 100 по проспекту Победы остановили иномарку. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, поведение 61-летнего водителя дало основание полагать инспекторам ГИБДД, что он находится в состоянии опьянения.

На Сахалине облагородили место захоронения военного летчика 
                 Активисты «Поискового движения России» облагородили место захоронения военного летчика, погибшего в авиакатастрофе. Вместо старой обшарпанной таблички на памятнике появилась новая, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе РО ООД «Поисковое движение России» в Сахалинской области.

Сахалинские спасатели готовы к реагированию на последствия циклона
                 Со второй половины дня 18 сентября южная часть острова Сахалин и Курильских островов окажется под воздействием циклона. В целях организации контроля за обстановкой, координации сил и средств, направленных на ликвидацию последствий, в главном управлении МЧС России развернут оперативный штаб, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Медицинский «десант» завершил работу в Курильском районе 
                 В Курильском районе завершилась очередная медико-просветительская экспедиция «Рубежи России». За 8 дней зафиксировано 1,7 тысячи обращений к специалистам из клиник Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, сообщили ТИА «Острова» в министерстве здравоохранения Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске пройдет «САХалинский АРбат»
                 9 октября в Южно-Сахалинске в сквере имени А. П. Чехова состоится ежегодная областная библиоярмарка «САХалинский АРбат». Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной библиотеке.

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