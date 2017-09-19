Холмск встретил «Сахалинский ариран»

В Холмск для участия во втором фестивале «Сахалинский ариран» прибыли гости из Республики Корея. Накануне глава администрации округа встретился с артистами, представителями министерства культуры, приехавшими из города Мунген провинции Кенсабукто. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-службе администрации Холмска.

Гости из Страны утренней свежести поделились впечатлениями о населенных пунктах Сахалинской области, природе островного региона и его жителях.

- Видно, что город Холмск развивается и в будущем станет еще красивее, я, как ваш коллега, тоже мэр города, рад за холмчан, - отметил мэр города Мунген Ко Юн Хван.

В этом году отмечается пятилетие включения народной песни Ариран в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом году Холмск уже встречал фестиваль «Сахалинский ариран». Глава Холмска Андрей Сухомесов отметил важность продолжения культурного обмена между странами: «Подобный культурный обмен объединяет людей, у нас много общего с корейским народом. Хотелось бы, чтобы начатая традиция была продолжена».

Вечером выступление корейских артистов состоялось в Центральном доме культуры. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, холмчане пришли прикоснуться к культуре Республики Корея.