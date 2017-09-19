19 сентября 2017 г., 13:14

В Южно-Сахалинске оштрафовали бизнесвумен за продажу одежды без сертификатов

Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения законодательства в сфере соблюдения технических регламентов при обороте продукции легкой промышленности. В итоге один из городских предпринимателей оштрафован за продажу одежды без сертификатов соответствия, сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре.

Так, в ходе проверки было установлено, что предприниматель осуществляет деятельность по продаже одежды в торговом центре «Успех». В ходе проверки у нее изъяты товары, на которые отсутствуют декларации, сертификаты соответствия, а также товарные накладные.

В связи с этим прокурором в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Арбитражный суд Сахалинской области, рассмотрев материалы административного производства, привлек предпринимателя к ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.