На Сахалине обсудили строительство новых объектов здравоохранения

В правительстве островного региона состоялась встреча зампреда Антона Зайцева с сенатором от Сахалинской области Юрием Архаровым и министром здравоохранения Алексеем Паком. Речь шла о строительстве на острове государственных поликлиник для обслуживания населения по полисам обязательного медицинского страхования. Об этом ТИА «Острова» сообщили в аппарате губернатора и правительства области.

Свое участие в решении данного вопроса готов предложить федеральный оператор проектов государственно-частного партнерства в здравоохранении.

О деталях проекта рассказал представитель крупной медицинской инвестиционной компании Илья Иванов.

- Мы знаем, что развитию первичной медико-санитарной помощи в островном регионе уделяется большое внимание. Мы готовы здесь работать и заключить инвестиционные соглашения о сотрудничестве. Единственное, что нам нужно от региона - это четкий перечень потребностей, будь то строительство, модернизация или реконструкция объектов здравоохранения, - сказал Илья Иванов.

Новые объекты будут работать, как любая государственная поликлиника. И предлагать консультации врачей общей практики, забор анализов, ультразвуковая диагностика, ЭКГ, плановая и экстренная вакцинация, оформление больничных листов, выписка рецептов, запись на прием к узким специалистам, оформление полисов обязательного медицинского страхования, и прочие, входящие в систему государственных гарантий.

- Это комплексное предложение с применением механизмов государственно-частного партнерства. Реализация таких проектов, в первую очередь, должна способствовать улучшению качества оказания медицинских услуг в нашем регионе, - подчеркнул в ходе разговора член совета федерации от Сахалинской области Юрий Архаров.

- На сегодняшний день на территории островного края стоит острая проблема, связанная с недостаточностью объектов здравоохранения и в первую очередь поликлиник для оказания первичной медико-санитарной помощи. С появлением новых поликлиник, безусловно, улучшится доступность первичной медико-санитарной помощи. А участие крупного инвестора позволит значительно сэкономить бюджетные средства, - отметил Антон Зайцев.

На первоначальном этапе рассматривается вопрос строительства таких объектов как: ЭКО-центр, детская и взрослая поликлиники в Южно-Сахалинске, а также поликлиника в Хомске. Согласно договору, область гарантирует за каждым новым медучреждением закрепленный контингент граждан, а также компенсацию капитальных расходов. За последние пять лет медицинской инвестиционной компанией уже построено 150 клиник в различных регионах страны. Один из последних наиболее крупных проектов - создание медицинского центра в Челябинске на 52 тысячи пациентов.