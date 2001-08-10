На Сахалине начались семинары, посвященные вопросам улучшения инвестиционного климата
20 ноября сотрудники органов госслужбы, местного самоуправления и институтов развития Сахалинской области сели за парты – в течение трех дней им предстоит пройти обучение по программе повышения квалификации. Об этом ТИА «Острова» рассказали в сахалинском агентстве по привлечению инвестиций. Мероприятие организовано областным министерством экономического развития. Обучение проводит команда из Санкт-Петербурга – лекторы одного из старейших образовательных учреждений России, крупного научно-образовательного центра – Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого: профессор, директор института допобразования СПбПУ Юрий Колесников и доцент высшей школы промышленного менеджмента и экономики СПбПУ Иван Бабкин, а также представители агентства ПМА.
По словам замдиректора департамента развития инвестиционной деятельности и предпринимательства областного минэкономразвития Александры Юриной, семинары, посвященные вопросам улучшения инвестиционного климата в Сахалинской области, проводятся ежегодно. В этом году решено выбрать актуальную для островного региона тему «Практические аспекты применения механизмов государственно-частного/муниципально-частного партнерства (ГЧП) для развития общественной инфраструктуры Сахалинской области».
- В условиях дефицита бюджетных средств актуальна разработка новых инструментов, которые позволяют заменить бюджетные инвестиции в создание и модернизацию инфраструктуры частными инвестициями и одновременно оптимизировать финансовые издержки на эти цели. Приоритетным направлением инвестиционной политики регионов и страны становится реализация социально значимых проектов с использованием механизмов ГЧП. Необходимо максимально использовать потенциал бизнеса для реализации тех задач, ответственность за которые несет государство, – сказала Александра Юрина.
До недавнего времени областное правительство лишь фрагментарно вело работу по привлечению внебюджетных инвестиций на принципах ГЧП. Это повлияло на рейтинг островного региона – по данным агентства стратегических инициатив, уровень развития ГЧП за 2016-й год составил 16,8%, сместив Сахалинскую область с 45-го на 69-ю позицию. Губернатор Олег Кожемяко поручил начать реализацию конкретных проектов государственно-частного партнерства.
В начале занятий участники поделились мнением, что Сахалин, при наличии интересных идей, проектов и желания их реализовать, существенно отстает от других регионов, где совместные проекты бизнеса и государства реализуются гораздо эффективнее. В рамках обучения островитян ждет насыщенная программа, построенная с учетом особенностей сахалинского региона – лекции, мастер-классы («Инвестиционный маркетинг и анализ потенциальных проектов ГЧП», «Опыт структурирования проектов ГЧП в транспортной, коммунальной и социальной сферах» и пр.), деловые игры («Выбор формы реализации инвестиционного проекта с государственным участием», «Инициация проекта ГЧП»). На итоговом занятии «студентам» предстоит пройти итоговое тестирование.
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